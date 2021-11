Grevesmühlen/Upahl

Kommt Amazon nach Nordwestmecklenburg oder kommt das Logistikzentrum nicht? Die Frage, ob der Großgewerbestandort an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen tatsächlich umgesetzt wird, sorgt für kontroverse Debatten in der Region.

Die Politik in Form der Upahler Gemeindevertreter und der Grevesmühlener Stadtvertreter hat sich längst entschieden und für die Ansiedlung gestimmt. Nur der Investor selbst, der hier rund 800 Arbeitsplätze schaffen will, hält sich bisher noch mit einer endgültigen Aussage zurück.

Angst vor dem Kampf um Arbeitskräfte

Während Jörg Bolz, Chef von 160 Mitarbeitern in seinem Reinigungsunternehmen Rudebo in Grevesmühlen, einen ungleichen Kampf um die wenigen Arbeitskräfte in der Region fürchtet, sieht Thomas Krohn die geplante Ansiedlung als Chance für Grevesmühlen und die umliegenden Kommunen.

„Dass so ein Logistikzentrum so gut wie keine Gewerbesteuer zahlt, das ist wohl jedem klar, der sich in der Wirtschaft ein wenig auskennt. Ein guter Unternehmer zahlt so wenig Gewerbesteuer wie möglich“, sagt Thomas Krohn, der Fraktionschef der CDU in der Stadtvertretung Grevesmühlen ist und ein Busunternehmen samt Fahrschule betreibt. „Ich gebe es offen zu, ich bin ein Befürworter der Investition.“ Und dafür habe er gleich mehrere Gründe.

Schulcampus und Wohngebiete

Denn neben dem Bedarf, der auch von anderen Firmen im Hinblick auf größere Gewerbeflächen angemeldet worden sei, sei es für Grevesmühlen auch eine Chance, zu wachsen. „Wir bauen den Schulcampus, der in ein paar Jahr beste Bedingungen für die Schüler bietet, wir entwickeln gerade mehrere Wohngebiete wie zum Beispiel am Sägewerk.“

Das seien ideale Bedingungen, um zusätzliche Menschen nach Grevesmühlen zu locken. „Die Einkommenssteuer, die diese Menschen zahlen, die zusätzlichen Schlüsselzuweisungen, die Stadt erhält und der Umstand, dass Grevesmühlen wachsen kann, das sind alles Chancen, die wir nutzen müssen.“

Aufträge für Handwerker und Dienstleister

Dafür, dass es einige kritische Stimmen zum Thema Amazon gibt, hat Thomas Krohn durchaus Verständnis. Auch die Argumente von Jörg Bolz kann er nachvollziehen. „Aber genau aus dem Grund müssen wir als Stadt reagieren.“

Nichts zu tun, sei aus seiner Sicht der falsche Weg. Zudem würden, sollte das Logistikzentrum gebaut werden, hiesige Unternehmen davon profitieren. Sei es der Bäcker, der mehr Umsatz macht, die Tankstelle oder der Handwerker, der im Gewerbegebiet Aufträge erhält. All das spiele auch einer Rolle bei der Entscheidung für den Standort vor den Toren der Stadt.

