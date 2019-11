Ammoniak-Alarm im Arla-Werk Upahl

Upahl

Überall Blaulicht vor dem Haupttor des Arla-Werkes in Upahl. Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis fädelten sich im Gewerbegebiet auf.

Der Schichtleiter im Arla-Werk hatte den Notruf gewählt, weil in der Verpackung Ammoniak in Gasform ausgetreten war. Zunächst waren es nur die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Upahl, die von der Rettungsleitstelle Schwerin zum Einsatzort geschickt wurden. Vor Ort war entschieden worden, andere Wehren, den Katastrophenschutz Nordwestmecklenburg sowie den erweiterten Löschzug des Landkreises hinzuzuziehen.

Mitarbeiter evakuiert

68 Einsatzkräfte waren am Ende gezählt worden, darunter Kameraden aus Grevesmühlen, Dassow, Bernstorf, Selmsdorf, Rehna, Hanshagen, Gadebusch, Dorf Mecklenburg, Warin, Neukloster, Neuburg, Wismar-Altstadt und Friedenshof. Der Großteil der Produktion im Arla-Werk ist nach dem Alarm unterbrochen worden, etwa 20 Mitarbeiter wurden evakuiert.

„Die Mitarbeiter haben den betroffenen Bereich verlassen und sich in die Kantine begeben, die sich in einem sicheren Bereich des Gebäudekomplexes befindet“, erklärte Arla-Sprecher Markus Teubner noch am Abend. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gesundheitsgefahr für die Angestellten bestanden.

Amtswehrführer und Einsatzleiter Andreas Arndt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Amtswehrführer und Einsatzleiter Andreas Arndt bestätigte, dass es sich beim ausgetretenen Ammoniak um eine ungefährliche Konzentration gehandelt hat. Waren zunächst der Katastrophenschutz und Kameraden mit speziellen Schutzanzügen auf dem Gelände, standen etwa 20 Fahrzeuge auf Abruf vor dem Werkstor. Einige durften nach Feststellung der ungefährlichen Konzentration aufs Gelände, andere rückten ab.

Leck in sechs Metern Höhe

Wie sich herausstellte, stammte das Ammoniak aus einem Leck in sechs Metern Höhe im Maschinenhaus der Kälteanlage, die für die Kühlung des Kühllagers zuständig ist. Die Grevesmühlener Feuerwehrkameraden orteten es unter Atemschutz mit einem speziellen Gasmessgerät, sodass es geschlossen werden konnte. Nach Lüftung des Gebäudes und Freigabe durch die Feuerwehr, konnte die Produktion noch am späten Abend wieder aufgenommen werden.

Von Jana Franke