Klütz

Die Verwaltung im Amt Klützer Winkel kann wieder effizienter arbeiten. Grit Adam (40) ist seit Januar die neue Leitende Verwaltungsbeamtin (LVB), die das Amt positiv verändern soll. Nachdem es in den vergangenen Jahren teils extreme Personalprobleme gab und die Verwaltungsleitung vor einem Jahr das Amt verlassen hatte, häuften sich Beschwerden, vor allem aus den Reihen der Kommunalpolitiker in den Amtsgemeinden. Grit Adam soll jetzt wieder Schwung in die Verwaltung bringt.

Amt ist wieder voll besetzt

„Das Personal ist jetzt auf einem sehr guten Level“, sagt sie. Noch im Herbst mussten acht Stellen besetzt werden. „Ab 1. April sind wir, bis auf dann wieder zwei frei werdende Stellen, voll besetzt.“ 43 Frauen und Männer arbeiten in der Verwaltung, die für die sechs Gemeinden Klütz, Boltenhagen, Kalkhorst, Zierow, Hohenkirchen und Damshagen zuständig ist. „Es gab viele Wechsel und Neueinarbeitungen. Da muss jetzt Ruhe reinkommen“, sagt Grit Adam über die Folgen des Personalmangels. Sie hofft, dass in etwa einem halben Jahr das meiste aufgearbeitet ist, was sich bisher aufgestaut hatte. Bislang konnte sie erst an „ein paar Schrauben drehen“.

Wohlwollend aufgenommen

„Das laufende Geschäft frisst viel Zeit“, sagt Grit Adam, die zuvor in der Verwaltung von Fürstenfeldbruck in Bayern gearbeitet hat. „Ich habe bis auf zwei Kollegen mit jedem Mitarbeiter ein persönliches Gespräch geführt. Ich finde es notwendig, dass auch sie mich kennenlernen und wissen, wie ich ticke“, sagt Grit Adam. „Die Stimmung im Haus ist wirklich gut. Ich bin froh, dieses Team im Haus zu haben. Ich bin hier sehr wohlwollend, nett und freundlich aufgenommen worden.“

In den nächsten Monaten will die LVB ein Personalentwicklungskonzept erarbeiten, in dem die einzelnen Stellen und deren Aufgaben genauer beschrieben sind. „Durch die vielen Wechsel im Team haben Mitarbeiter Aufgaben übernommen, die eigentlich zu anderen Stellen gehören“, so Adam.

Zwölf Stufen führen zum Verwaltungsgebäude des Amtes Klützer Winkel, das 2021 saniert und umgebaut wurde. Quelle: Malte Behnk

Terminabsprachen werden bleiben

Den Bewohnern im Klützer Winkel sagt sie zu, dass die Verwaltung ihre Öffnungs- und Sprechzeiten beibehalten wird. „Wenn es die Coronaregeln nicht verhindern, haben wir an vier von fünf Tagen Sprechzeiten, dienstags und donnerstags auch nachmittags“, sagt Grit Adam. In der Pandemie eingeführte Regeln wie Terminabsprachen der Bürger möchte sie aber auch später beibehalten. „Die Mitarbeiter sind dann besser auf das jeweilige Anliegen vorbereitet und alles kann viel schneller bearbeitet werden“, sagt sie. Auch die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice wird es weiter geben. „Zu Hause hat man oft mehr Ruhe als im Büro. Das wirkt sich positiv aus.“

Informationsfluss verbessern

Auch die Abläufe zwischen den Kommunalpolitikern und der Verwaltung will sie optimieren. „Der Informationsfluss kann verbessert werden“, räumt sie ein. Die Vorstellung, dass die Verwaltung „die Schreibstube“ der Stadt- und Gemeindevertretungen sei, hält sie aber längst nicht mehr für zeitgemäß.

Ortsbesichtigungen mit Bürgermeistern

Die meisten Bürgermeister der sechs Amtsgemeinden hat die neue Leitende Verwaltungsbeamtin inzwischen kennengelernt. Mit Jürgen Mevius (UWG), Bürgermeister von Klütz und als Amtsvorsteher Vorgesetzter der LVB, hat sie bereits ein gutes Arbeitsverhältnis. „Es ist ein entspannter Umgang, es gibt hier sehr flache Hierarchien“, sagt Grit Adam. „Ich habe mich mit vier Bürgermeistern getroffen und mit ihnen Ortsbesichtigungen gemacht. Das gab auch die Gelegenheit mit jedem einzeln zu sprechen“, sagt Grit Adam, die noch Besuche in Kalkhorst und Damshagen auf ihrer Liste hat. Auch beim Städte- und Gemeindetag sowie beim Kommunalen Arbeitgeberverband hat sie sich vorgestellt.

In der Amtsverwaltung arbeiten 43 Frauen und Männer, deren Chefin Grit Adam seit Januar ist. Quelle: Malte Behnk

Aus Bayern an die Ostsee

Mitten im Winter ist Grit Adam, die aus Pirna in Sachsen stammt, aus Fürstenfeldbruck nach Mecklenburg an die Ostsee gezogen. In Dorf Gutow hat sie eine Wohnung gefunden. „Ich genieße es, am Meer zu leben. Ich bin ein Sommerkind und freue mich auf Sonne, Strand und Meer“, sagt die 40-Jährige, die äußerlich durch ihre blau gefärbten Haare auffällt. „Das ist meine Winterfarbe, im Sommer gibt es eine andere“, sagt sie.

Ihre neue Heimat und das Arbeitsumfeld kennt sie schon aus früheren Tagen. „Ich war als Kind mit meinen Eltern öfter im Sommer in Niendorf zum Camping. Daher verbinde ich viele schöne Erinnerungen mit der Region“, sagt Grit Adam. Solange es zum Baden noch zu kalt ist, geht sie gerne laufen, „für den Kopf, als Ausgleich“.

Gelernte Technische Zeichnerin

Zur Verwaltungsarbeit war sie eigentlich durch Zufall gekommen. „Ich bin gelernte technische Zeichnerin für Maschinen- und Anlagenbau, habe aber leider nie in dem Beruf gearbeitet“, erzählt sie. Also machte sie ihr Fachabitur nach und fing 2012 ein Verwaltungsstudium an. Danach arbeitete sie dann sechseinhalb Jahre im Baubereich der Verwaltung in Fürstenfeldbruck, bevor sie nach Klütz kam.

Von Malte Behnk