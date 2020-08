Klütz

Die Mitglieder des Amtsausschusses im Amt Klützer Winkel trafen sich in dieser Woche zu ihrer Sitzung in der Aula der Regionalen Schule von Klütz. Bis zum Beginn der Umbauarbeiten des Verwaltungsgebäudes in der Klützer Schlossstraße fanden Ausschusssitzungen im Sitzungssaal unter dem Dach des Amtsgebäudes statt.

Dass die Umbau- und Sanierungsarbeiten des Amtsgebäudes in Klütz, die seit Frühjahr laufen, im Zeitplan liegen, berichtet Amtsvorsteher Jan van Leeuwen den Ausschussmitgliedern. Auch dass er davon ausgehe, dass die Verwaltung, die sich derzeit in der „Alten Schmiede“ in Damshagen befindet, wie geplant zum Ende des Jahres nach Klütz zurückziehen könne.

Amtsausschussmitglied Raphael Wardecki kam mit dem Fahrrad nach Klütz. Die Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Klützer Winkel fand in der Aula der Regionalschule statt. Wardecki ist Boltenhagens Bürgermeister und zweiter Stellvertreter des Amtsvorstehers Jan van Leeuwen. Quelle: Annett Meinke

Aus Sitzungssaal werden Büros

Allerdings werden die Sitzungen des Amtsausschusses auch nach dem Abschluss der Umbauarbeiten nicht mehr im Verwaltungsgebäude des Amtes stattfinden. Der Sitzungssaal unter dem Dach des Neubaus wird nicht nur energetisch saniert, sondern soll auch komplett umgebaut werden. Zusätzliche Büros für zusätzlich benötigte Mitarbeiter in der Verwaltung werden auf diese Weise geschaffen.

Über die Variante des Dach-Ausbaus entschied der Amtsausschuss in dieser Woche. Zur Diskussion hatte unter anderem der Einbau von flexiblen Trennwänden in Form von Faltwänden, die die einzelnen Büros abgrenzen sollten, gestanden. Nach Einschätzung eines Fachunternehmens jedoch sei die Installation solcher Wände zwischen den Büros auch aufgrund der Dachschrägen schwer umzusetzen. Insgesamt müsste zudem aufgrund der Dimensionierung der Faltwände und des daraus resultierenden Gewichts die Statik des gesamten Gebäudes überprüft werden und gegebenenfalls das Gebäude bis zu den Fundamenten verstärkt werden.

Glastrennwände und „Schallschlucker“

Eine weitere Variante, die zur Diskussion im Amtsausschuss stand, – für die sich der Ausschuss schließlich entschied –, war die Trennung der Büros, die entstehen sollen, durch Glastrennwände.

Wie Amtsvorsteher van Leeuwen erklärte, sprächen folgende Gründe dafür: „Die Glastrennwände werden auf den Teppichboden aufgesetzt und können daher jederzeit problemlos wieder zurückgebaut werden. Zwischen den Büros können undurchsichtige Elemente gesetzt werden. Kabel zum Beispiel können in die Wände integriert werden.“

Da die Trennwände außerdem nur bis zu einer Höhe von 2,50 Metern aufgebaut werden würden, oben drüber sollen sogenannte „Schallschlucker“ installiert werden, würde sich dies positiv auf das Raumgefühl und die Luftqualität in den relativ kleinen Büros auswirken. Der Amtsausschuss entschied sich mit zwei Stimmenthaltungen für diese Variante.

Kosten

Die Kosten für die Maßnahme wurden mit um die 315 000 Euro angegeben. Die energetische Sanierung wird mit circa 115 000 Euro gefördert. Bleibt ein Eigenanteil von ungefähr 200 000 Euro. Der Umbau das Archivs in neue Büroeinheiten hätte um die 390 000 insgesamt gekostet. Insgesamt soll der Umbau des Amtsgebäudes um die 1,2 Millionen Euro kosten.

