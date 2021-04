Klütz

In der Schlossstadt sind am Dienstag die Fetzen geflogen – zumindest Wortfetzen. Dabei erhitzten, mit Abstand betrachtet, eher langweilige Formalien die Gemüter im Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel: Auf der Tagesordnung stand der Beschluss über die Einrichtung eines Hauptausschusses.

In der Diskussion, ob überhaupt und wann darüber abgestimmt werden sollte, fielen Sätze wie: „Hier wird die Demokratie untergraben.“ Und: „Das Vorgehen erinnert mich an trumpsche Methoden.“ Sie stammen von Mirko Klein (CDU) aus Boltenhagen. Was war passiert?

Hauptausschuss soll Abläufe beschleunigen

Bereits 2019 hatte der Amtsausschuss gegen die Einsetzung eines Hauptausschusses gestimmt. Wie zuvor wurden deshalb auch weiterhin die Einstellungen von Personal und die Vergabe von Aufträgen im Amtsausschuss bestätigt. Amtsleiter Jan de Leeuwen und die Verwaltung kamen nach externer rechtlicher Beratung, die Arbeitsabläufe der Verwaltung vereinfachen sollte, jedoch zu dem Schluss, dass ein Hauptausschuss diese Themen schneller abarbeiten könnte. Also stellten sie die Einrichtung erneut zur Abstimmung.

Arne Nölck (UWG), Ausschussmitglied aus Klütz, stellte schnell klar: „Wir haben den Auftrag von unserer Stadtvertretung, uns dagegen zu wehren.“ Und der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) gab zu Protokoll: „Meines Erachtens wäre der Hauptausschuss ungerecht besetzt und auch die Wertgrenzen, über die der Ausschuss abstimmen darf, sind recht hoch angesetzt.“

Plädoyer für besseren Umgang miteinander

Dietrich Neick (FWK), Bürgermeister aus Kalkhorst, argumentierte: „Wir haben doch sowieso keinen Ermessensspielraum bei der Vergabe.“ Es werde nur über Gelder entschieden, die schon in den Haushalten der Gemeinden bestätigt wurden. Er plädierte zudem nach wiederholt scharfen Kommentaren aus dem Gremium für einen kollegialeren Ton untereinander.

Das sah Mandy Krüger, parteilose Bürgermeisterin aus Damshagen, ähnlich: „Es geht um Entscheidungen, die gar nicht anders zu treffen sind.“ Formalien eben. Auch sie nahm Bezug auf Mirko Klein, der wiederholt wissen wollte, ob sich die Bürgermeister getroffen hatten und ob es dazu ein Protokoll gebe. „Wir treffen uns doch nicht, um irgendwelche Intrigen zu spinnen, sondern um die Sitzung vorzubereiten“, so Krüger. „Dieses Misstrauen macht keinen Spaß.“ Aus ihrer Sicht sei ein Hauptausschuss, der diese regelmäßige Bürgermeisterberatung ersetzen könnte, aber auch deshalb vorteilhaft, weil es dann in jedem Fall ein offizielles Protokoll gäbe.

Ohnehin kein Handlungsspielraum

Nach Unterbrechung der Sitzung und weiteren Debatten über Wertgrenzen und die Art wie der Hauptausschuss zu besetzten sei, stimmten schließlich acht von 13 Ausschuss-Mitgliedern dafür den Hauptausschuss mit je einem Vertreter aus jeder Gemeinde zu besetzten. Amtsleiter van Leeuwen zeigte sich erleichtert und verwundert zugleich: „Es ist erstaunlich, dass einige Amtsausschussmitglieder ihren eigenen Bürgermeistern nicht zutrauen, Beschlüsse zu fassen, bei denen es ohnehin keinen Handlungsspielraum gibt. Vielleicht sollten die Gemeinden, darüber mal diskutieren.“

Von Juliane Schultz