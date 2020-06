Grevesmühlen

Zu Beginn der Kreistagssitzung in der Sporthalle des Grevesmühlener Gymnasiums: Auch wenn Ingo Funk lächelt, man sieht dem Verwaltungsfachmann aus Plate die Anspannung ein wenig an. Er sitzt in den Rängen der Halle und wartet darauf, wie sich die Nordwestmecklenburger Kreistagsabgeordneten entscheiden. Werden sie ihn erneut zum zweiten Stellvertreter der Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) wählen?

Die Kreistagssitzung findet corona-bedingt in der Sporthalle statt. Nur so kann der erforderliche Mindestabstand zwischen den Abgeordneten gewährleistet werden.

„Ja“ zu Ingo Funk

Funk muss sich der geheimen Wahl zum zweiten Mal stellen. Das erste Wahlergebnis, das bereits am 7. Mai zugunsten Funks ausfiel, war vom Innenministerium in Schwerin kassiert worden. Grund: vom Ministerium als nicht angemessen eingestufte Wahlzettel.

„Genau genommen ist es schon das dritte Mal Anspannung“, sagt Ingo Funk, der bisher in der Landeshauptstadt Schwerin arbeitete. „Der erste Wahltermin fiel gänzlich aus, wegen Corona.“

Doch dieses Mal passt alles. Der Plater wird 39 Stimmen gewählt, – auch wenn es damit sieben Stimmen weniger, als am 7. Mai sind. Nach Überreichung der Ernennungsurkunde gratulieren die Fraktionen im Kreistag dem neuen Mann in zweiter Reihe mit Blumen, Sicherheitsabstand und Ellenbogen-Checks.

Funk, der nach eigener Aussage plant, nach Nordwestmecklenburg zu ziehen, wird seinen neuen Job ab dem 1. Juli ausüben.

Stand Breitbandausbau in Corona-Zeiten

Im Fortgang der Sitzung informiert die Landrätin unter anderem zum Stand der Arbeiten im Breitbandausbau, die trotz Corona, wenn auch mit reduziertem Umfang der Tiefbauarbeiten, weiterlaufen. „Rund 51 Prozent, das heißt 970 von 1 895 Kilometern, sind bereits erledigt worden.“, so Weiss. „Dabei sind die Arbeiten im Projektgebiet ’Amtsbereich Klützer Winkel’ mit einem Fertigstellungsgrad von 90 Prozent am weitesten fortgeschritten.“

53, 53 Prozent der in den Ausbaugebieten lebenden Bürger und Gewerbebetriebe hätten sich bereits für einen Glasfaseranschluss entschieden. Auch für die Erschließung bislang unterversorgter Adressen in der Hansestadt Wismar lägen dem Landkreis nun die vorläufigen Förderbescheide des Bundes und des Landes vor.

Kosten für Corona-Schutzausrüstung

Außerdem ging es um Kosten, die dem Landkreis aufgrund der Beschaffung von Schutzausrüstung und der Einrichtung von Corona-Abstrich-Zentren entstanden sind. Der Landkreis hat bisher Lieferungen im Umfang von um die 636 00 Euro erhalten, für die das Land Rechnungen stellt.

Davon wurde an Dritte Material im Wert von circa 290 000 Euro weitergereicht, das wiederum vom Landkreis in Rechnung gestellt wurde. Für den eigenen Bedarf hat der Landkreis bisher Material im Wert um die 135 000 Euro verwendet. Die verbleibenden Materialien mit einem Wert von 210 000 Euro befinden sich derzeit in einem Lager in Warin und können bei Bedarf verteilt oder nach dem Ende der Pandemie an das Land zurückgegeben werden.

Von Annett Meinke