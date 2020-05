Amtsgebäude in Klütz bekommt einen Aufzug

Klütz

Das Verwaltungsgebäude des Amtes Klützer Winkel in der Schloss-Stadt soll moderner werden und jeder Einwohner soll die Mitarbeiter künftig erreichen können. Für 1,2 Millionen Euro wird das Gebäude an der Schloßstraße barrierefrei gestaltet und es wird energetisch saniert. Schon einige Jahre hatten Mitarbeiter über Hitze im Sommer und Kälte im Winter geklagt, weil unter anderem die Fenster schlecht isoliert sind.

Verwaltung ist im März ausgezogen

Bereits im März hatten die Mitarbeiter ihre Unterlagen und Akten in Kartons verpackt und sie waren in die Alte Schmiede nach Damshagen umgezogen. Inzwischen sind in Klütz die Handwerker angerückt. Sie haben einen Bauzaun aufgestellt und werden mit unterschiedlichen Arbeiten parallel beginnen.

In der Alten Schmiede in Damshagen ist die Verwaltung des Klützer Winkels untergebracht. Quelle: Mandy Krüger

„Deswegen haben wir das gesamte Personal ausziehen lassen“, sagt Amtsvorsteher Jan van Leeuwen ( CDU). „So kann viel effektiver gearbeitet werden, als wenn wir erst den einen und dann den anderen Gebäudeteil gemacht hätten.“

Amtsgebäude bekommt Aufzug und Rampe

Eine der größten Maßnahmen ist der Bau eines Aufzugs im mittleren Glasteil der Verwaltung. „Dieser Glasverbinder wird in den nächsten Wochen zurückgebaut“, sagt Jan van Leeuwen. Bis zum Ende des Monats wird voraussichtlich nur noch ein Teil des Gerüstes stehen. „Dort muss Platz geschaffen und auch etwas verändert werden, damit der Aufzug eingebaut werden kann und es wird ein Fundament dafür gelegt.“

Sanierung auch zum Brandschutz

Auch zweite Rettungswege müssen sowohl im Erdgeschoss über bodentiefe Fenster als auch im Obergeschoss mit einem Zugang für die Drehleiter der Feuerwehr gebaut werden. Dazu wurde im Vorfeld ein Brandschutzgutachten erarbeitet. Etliche Leitungen werden in den nächsten Wochen entfernt und neu verlegt. An der Isolierung wird gearbeitet und es werden neue Fenster eingebaut.

Kontakt zur Amtsverwaltung Die Amtsverwaltung Klützer Winkel ist während der Umbaumaßnahmen in der Alten Schmiede in Damshagen untergebracht. Besucher dürfen dort nur mit Mund-Nasen-Maske erscheinen. Termine sollten telefonisch unter 038825/393-0 oder per Mail an poststelle@kluetzer-winkel.de vereinbart werden. Mitarbeiter sind auch telefonisch zu erreichen. Die Nummern der einzelnen Fachbereiche sind auf der Internetseite der Verwaltung zu finden. Die Verwaltung ist erreichbar: dienstags bis donnerstags: 8.30 bis 12 Uhr dienstags: 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags: 13.30 bis 18 Uhr Für melderechtliche Angelegenheiten und das Standesamt gibt es zusätzliche Zeiten freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

Etwa ein Monat Verzug

Ebenfalls für einen barrierefreien Zugang wird hinter dem Amtsgebäude eine Rampe gebaut. Auf einem geschlengelten Weg können dann auch Personen mit Rollator oder Rollstuhl mühelos in die Verwaltung gelangen. „Aus verschiedenen Gründen, auch wegen Corona, haben wir etwa einen Monat Zeit verloren“, sagt Jan van Leeuwen. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten im November abgeschlossen werden können.“

Kosten von 1,2 Millionen Euro

Die Baukosten von etwa 1,2 Millionen Euro werden aus dem Amtshaushalt, also mit dem Geld der amtsangehörigen Gemeinden finanziert. Daher war es von Anfang an geplant, einen möglichst großen teil der Kosten mit Fördermitteln decken zu können. „Den ersten Förderbescheid über etwa 645 000 Euro haben wir in der vergangenen Woche erhalten“, so van Leeuwen. Er ist zuversichtlich, dass weiteres Fördergeld noch bewilligt wird.

Arbeit auch im Homeoffice

Die Verwaltungsgeschäfte werden seit März in der Alten Schmiede in Damshagen erledigt. Ein Großteil der Mitarbeiter hat sich dort Arbeitsplätze eingerichtet, ein teil von ihnen arbeitet von zuhause aus.

„Wir hatten schon vor Corona wegen des Umzugs alles für die Ausrüstung im Homeoffice besorgt. dadurch können jetzt vor allem die Mitarbeiter mit Kindern gut weiter arbeiten“, sagt van Leeuwen. „Ich denke, Homeoffice wird auch nach Corona und dem Amtsumbau ein Bestandteil bleiben.“

Regionale Handwerker

Die Handwerksarbeiten am Amtsgebäude konnten trotz einer großen Ausschreibung an regionale Firmen vergeben werden. Sie sollen unter anderem Fehler beheben, die eventuell 1994 und 2012 bei vorangegangenen Umbauten begangen wurden. So wurden zwar im Obergeschoss der Sitzungssaal und Büros geschaffen. Sie sind aber nur über Treppen erreichbar. Im Sommer staut sich dort die Hitze und im Winter ist es kalt.

Von Malte Behnk