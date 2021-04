An Ostseeküste bei Dassow tummeln sich Schafe statt Touristen auf Dünen

Dassow

Nein, hier im Naturschutzgebiet westlich der Harkenbäkmündung bei Barendorf, entsteht kein neues Tourismusprojekt. Es habe dazu besorgte Anfragen gegeben, berichtet Elke Hohls von der Naturstation Fischerkaten. Ganz im Gegenteil: Hier wird Landschaftspflege betrieben – zunächst mit Menschenkraft und künftig mit tierischer Unterstützung.

Die Vorsitzende des Naturraum Klützer Winkel e. V., der die Naturstation betreibt, erklärt: „Bei der Baustelle handelt es sich um die Wiederherstellung eines sehr wertvollen Lebensraumes: Hier soll auf einer circa 1,8 Hektar großen Fläche ein Graudünenrasen entstehen.“ Den Auftrag, dies vorzubereiten, erhielt der Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e. V. vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Westmecklenburg.

Tiere als Landschaftspfleger

Zur Wiederherstellung der Graudünen habe man den Winter über auf der ehemals verbuschten Fläche fleißig gearbeitet, erklärt Hohls. „Gehölze wurden entfernt, langes verfilztes Gras abgemäht, abgeharkt und ein stabiler Zaun gesetzt.“ Die Kosten der Bauarbeiten und der Gebietsbetreuung werden von der EU und dem Land finanziert.

Die Graudüne an der Harkenbäkmündung bei Dassow wurde von Gestrüpp befreit - nun sollen Schafe helfen, die Düne zu pflegen. Quelle: Juliane Schultz

Als nächstes werden vierbeinige Landschaftspfleger ihre Arbeit tun. Eine Herde mit Ziegen und Schafen soll künftig dafür sorgen, dass an der Harkenbäk ein neues Refugium für bedrohte Tiere und Pflanzen entsteht. „Wenn hier Tiere weiden, müssen wir nicht so viel Mahdgut mit dem Hänger wegfahren“, schwärmt Hohls.

Früher Hunderte Schafen auf Dünen unterwegs

Sie erklärt weiter: „Zur Zeit der Gutsherrenwirtschaft waren an der Küste des Klützer Winkels noch Hunderte von Schafen auf den Dünenflächen unterwegs. Diese haben die Gräser und aufwachsende Büsche abgefressen und so die Dünen offen gehalten.“ Die frühere Wanderschäferei gebe es aber heute nicht mehr in der Region. In Pötenitz und Barendorf gebe es dafür fest eingezäunte Weiden, die die Tiere abweiden, um die artenreiche Vegetation der Graudüne zu bewahren oder zu entwickeln.

Einen Vorgeschmack darauf, welches Bild sich den Spaziergängern künftig direkt an der Harkenbäkmündung bietet, gab es bereits am Gründonnerstag. Da durften sich schon einmal 200 Schafe des Landschaftspflegevereins auf ihrem Rücktrieb aus dem Winterquartier von Brook in Richtung Dummersdorf auf der frisch gepflegten Düne ausruhen. Weil es dort aber noch nicht ausreichend Futter für die Tiere gibt, wird wohl es noch ein paar Wochen dauern, bis sie dort dauerhaft anzutreffen sind.

Verein hofft auf Ausbreitung des Lebensraums

Aber nicht nur dort wurde hart gearbeitet. Auch auf den Graudünenflächen westlich und östlich der Cap-Arcona-Gedenkstätte an der Gemeindegrenze Barendorf und Groß Schwansee sei fleißig entbuscht, gemäht und abgeharkt worden, so Hohls. Einige Mitglieder des Naturraum-Vereins und andere Naturschutzinteressierte haben hier in ihrer Freizeit ehrenamtlich Pflegemaßnahmen vorgenommen. „In diesem Winter mussten wieder die Kartoffel-Rose und verfilzte Gräser gemäht werden. Den Stockaustrieb einzelner Gehölze haben wir entfernt“, erklärt die Vereinschefin.

Mit den anderen Vereinsmitgliedern hoffe sie auf eine weitere Ausbreitung dieses seltenen Lebensraumes. Direkt vom Radweg aus könne man dann seltene Pflanzen, viele Wildbienen, Heuschrecken, Schmetterlinge und manchmal sogar Eidechsen beobachten.

Graudünen Der ehemalige Grenzküstenstreifen zwischen Pötenitz und Steinbeck ist der nördlichste Abschnitt des sogenannten „Grünen Bandes Deutschland“ und gehört mit seiner Länge von etwa 20 Kilometern zu dem europäischen Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Dieser zu DDR-Zeiten mit Zäunen abgesperrte Küstenabschnitt ist Teil des „Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung“ – auch FFH- oder Natura-2000-Gebiet genannt – mit dem Namen „Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave“. Hier sind noch seltene schützenswerte Küsten-Lebensräume zu finden, die es an der deutschen Ostseeküste sonst kaum noch gibt. Ein besonderes Biotop, der Lebensraumtyp Graudüne, ist europaweit vom Verschwinden bedroht. Daher wurde es sogar als „prioritärer Lebensraumtyp“ eingestuft. Graudünen entwickeln sich natürlicherweise landseitig aus älteren Weißdünen. Da sich im Boden schon etwas Humus angereichert hat, sieht der Sand dort schon ein wenig grau aus. Lena Hohls vom Verein „Naturraum Klützer Winkel e. V.“ gehört zu den Natura-2000-Gebietsbetreuerinnen. Sie berichtet: „Diese nährstoffarmen und trockenen Standorte beherbergen viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. In unserer heutigen überdüngten, nährstoffreichen Kulturlandschaft finden Pflanzen wie Sand-Lieschgras oder Wiesen-Kuhschelle immer weniger Lebensräume. Graudünen sind außerdem häufig durch Bebauung, Promenaden, Campingplätze etc. gefährdet.“

Von Juliane Schultz