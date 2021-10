Upahl

Seit dem 1. Oktober wird die Landesstraße 03 am Gewerbegebiet Upahl und auch an der Anschlussstelle der A 20 saniert. Die Arbeiten laufen gut. Die Fahrbahndecke ist bereits komplett erneuert und es steht eigentlich nichts im Wege, dass die Straße ab Montag, 11. Oktober, wieder frei befahrbar sein dürfte.

Restarbeiten und Bushaltestellen

„Es werden noch Restarbeiten erledigt. Dazu gehören das Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen sowie das Befestigen der Banketten am Fahrbahnrand und es werden noch barrierefrei zugängliche Bushaltestellen gebaut“, erklärt ein Sprecher des Landesamts für Straßenbau in Schwerin.

Die Deckensanierung der Landesstraße 03 in Upahl läuft im Zeitplan. Ab 11. Oktober ist wieder freie Fahrt. Quelle: Malte Behnk

Bislang keine Beschwerden über Baustelle

Beschwerden über die am Freitag begonnenen Bauarbeiten sind bei der Behörde bislang nicht eingegangen. Der Verkehr von der gesperrten Landesstraße zwischen Grevesmühlen und Upahl wird über Groß Pravtshagen und Boienhagen umgeleitet. Dort sind die Straßen etwas schmaler, aber auch aus den Dörfern gibt es bislang keine Kritik.

Gemeinde wird Umleitung kontrollieren

„Bei mir sind keine Beschwerden angekommen“, sagt Upahls Bürgermeister Steve Springer (WGU) auf Anfrage. Er geht davon aus, dass die kurze Bauzeit von zehn Tagen für die meisten von der Baustelle oder der Umleitung Betroffenen erträglich ist. „Einen Hinweis gab es, dass die Umleitung eventuell besser ausgeschildert sein könnte“, sagt Steve Springer. „Allerdings müssen wir nach den Bauarbeiten an der Umleitungsstrecke gucken, ob die Banketten beschädigt sind und wir dort ausbessern müssen“, sagt Upahls Bürgermeister. Tatsächlich sind die Straßen in Groß Pravtshagen und Boiensdorf etwas schmaler, so dass bei Gegenverkehr mindestens ein Fahrzeug den Randstreifen nutzen muss.

Arla hat Lieferlogistik angepasst

Auch die Molkerei von Arla, die täglich von Milchtankwagen beliefert wird, konnte sich auf die Bauzeit einstellen. „Es wurde rechtzeitig bekanntgegeben“, sagt Unternehmenssprecher Markus Teubner auf Anfrage. „Durch die Umleitung gibt es etwas längere Fahrzeiten, die wurden aber in der Logistik rechtzeitig angepasst“, so Teubner.

Während Autofahrer eine sechs Kilometer lange Umleitung fahren müssen, können Radfahrer den Weg an der Landesstraße weiter nutzen. Quelle: Malte Behnk

Radfahrer und Fußgänger sind nicht betroffen

Während die Landesstraße für Autos und andere Kraftfahrzeuge gesperrt ist, können Radfahrer und Fußgänger den Weg an der Landesstraße immer noch nutzen. Sie müssen nicht die etwa sechs Kilometer lange Umleitung fahren.

Von Malte Behnk