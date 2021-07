Grevesmühlen

Voller Vorfreude und Aufregung war dieser Sonnabend am Ende der Sommerferien für viele Mädchen und Jungen, aber auch für deren Eltern. Es wurde Einschulung gefeiert – zwar wegen der Vorschriften zur Corona-Pandemie noch immer unter ungewohnten Umständen, aber dennoch feierlich und mit viel guter Laune.

60 Erstklässler in der GS Am Ploggensee

Etwa 1200 Kinder werden in diesem Jahr im Landkreis Nordwestmecklenburg eingeschult. Etwa 60 von ihnen feierten in drei Durchgängen in der Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen. Die Schule kann die große Mehrzweckhalle nutzen, in der aber die Plätze genau vergeben werden wurden. Jedes neue Schulkind durfte inklusive der Eltern sechs Verwandte oder Freunde mitbringen.

Sechs Personen pro Einschulungskind

Für die Familie von Tabea-Sophie Schultz (6) aus Grevesmühlen war schon das eine Organisationsfrage. Sie hatte ihre Mutter Susann Schultz und Stiefvater Christoph Zinnecker sowie Papa Martin Bastian, Opa Bernd Bastian und Tante Anja Bastian mit zur Einschulung genommen. Ihr rosafarbenes Kleid hatte sich Tabea-Sophie für den wichtigen Tag selber ausgesucht. „Ich freue mich am meisten auf Deutsch“, sagt die Sechsjährige. „Ich habe schon ganz viele Pferdebücher zuhause.“ Allerdings werden auch Rechnen und andere Fächer auf sie warten.

Während der ersten Stunde der Erstklässler warteten die Familien auf dem Hof der Grundschule. Quelle: Malte Behnk

Aufgeregte Väter und Mütter

Eine Leseratte ist auch Anastasia Kassen (6) aus Gostorf. „Sie lernt schon schreiben, seit sie drei ist“, sagt Mutter Miriam Kassen (30) stolz. „Es wurde jetzt auch Zeit, dass sie in die Schule kommt. Sie hat sich schon sehr darauf gefreut.“ Ihren Vater konnte die frisch gebackene Erstklässlerin aber nicht übertreffen. „Ich war wohl am aufgeregtesten“, gesteht Daniel Kassen, der selber in der Grundschule Am Ploggensee eingeschult wurde. Er und seine Frau hatten die Schultüte für Anastasia nähen lassen. „So kann man die Pappe rausnehmen und den Stoff als Kuschelkissen weiter benutzen“, sagt Miriam Kassen. Außer der Schultüte bekam Anastasia auch ein neues Fahrrad zur Einschulung geschenkt.

Einschulung in der Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen: Schulleiterin Martina Olbrisch begrüßte die Erstklässler und ihre Familien. Die Schultüten der Kinder waren zu Blumen zusammen gelegt.. Quelle: Malte Behnk

Der „Ernst des Lebens“ soll Spaß machen

Bevor die Mädchen und Jungen mit ihren Klassenlehrern in die Schule gingen, erlebten sie mit ihren Familien ein kurzes aber unterhaltsames Programm der vierten Klassen, das schon einmal zeigte, was in den ersten Wochen im Unterricht gelernt werden soll. Schulleiterin Martina Olbrisch sagte in ihrer Ansprache: „Die Einschulung ist immer etwas Besonderes. Die Eltern wollen, dass die Kinder es gut machen und die Kinder wollen, dass sich die Eltern und Lehrer über ihre Leistungen freuen.“ Das man früher auch oft davon gesprochen hat, dass der „Ernst des Lebens“ beginnt, würden die meisten Kinder nicht verstehen, weil es doch gar nicht so ernst in der Schule zugeht.

Maskenpflicht in ersten Wochen

Sie erklärte den Eltern aber auch, was immer noch wegen der Corona-Pandemie zu bedenken ist. „Wir haben mindestens in den ersten 14 Tagen noch eine Test- und Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Unsere Lehrer machen aber immer wieder Trink- oder Essenspausen, immer nach dem Bedarf in der Klasse, nicht nur dann, wenn die Glocke läutet.“ Die Schnelltests können morgens zuhause mit den Eltern gemacht werden. „Es ist aber wichtig, dass auch alle Formulare ausgefüllt mit zur Schule gebracht werden“, erinnerte Martina Olbrisch.

Kurze Abschiede sind leichter für Kinder

„Wenn Sie Ihre Kinder zur Schule bringen, dann reicht ein kurzer Abschied. Damit machen Sie es den Kindern leichter“, gab sie noch einen Rat weiter, bevor die Kinder ihre neuen Klassenlehrer kennenlernten. Die 1a wird von Lucie Neitzel und Thomas Effenberger gemeinsam geleitet, da Thomas Effenberger im Winter in den Ruhestand geht. Klassenlehrerin der 1b ist Katja Vorlop und die DFK wird von Dorothee Iwersen geleitet.

Von Malte Behnk