Grevesmühlen

Seit bald fünf Jahren leitet Andrea Großmann das Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen. Im April 2017 wurde die damals 51-Jährige offiziell in das Amt eingeführt. Nach dem Wechsel von Ute Debold ins Staatliche Schulamt war sie bereits seit Schuljahresbeginn die kommissarische Leiterin des Gymnasiums. Ihre Schule hat sich das Leitbild „Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“ gestellt. Unterstützung wird immer begrüßt – so wie jetzt 202 Euro aus der Kalenderspendenaktion der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. „Das Geld ist sehr willkommen“, sagte Andrea Großmann bei der offiziellen Übergabe. Das Gymnasium wolle den Betrag für kleinere Präsente an die Schüler nutzen, die sich in den schulinternen Wettbewerben leistungsstark zeigen.

Das Gymnasium legt unter der Leitung von Andrea Großmann besonderes Augenmerk auf naturwissenschaftlichen Fächer. Es lässt Schüler bei entsprechender Leistung an hochrangigen Wettbewerben teilnehmen.

Von Jürgen Lenz