Andreas Fiss siegt bei Neujahrsschießen in Schönberg

Schönberg

Die Mitglieder der Schützenzunft zu Schönberg von 1821 haben ihren sportlichen Wettkampfbetrieb im Schießsport im Jahr 2020 mit dem Neujahrsschießen eröffnet. Am Sonntag trafen sich die Schützen, um den ersten Wettkampf mit einem guten Ergebnis zu absolvieren.

Pokalsieger des Neujahrsschießens wurde Andreas Fiss mit 282,4 Treffern, gefolgt von Vinzenz Kaulfersch mit 281,9 Treffern und Uwe Otto mit 279,1 Treffern. Auf den weiteren Plätzen: Jens Schmidt, Alexander Oleinikow, Horst Ketzler, Andreas Köller, Wolf- Peter Oswald, Monika Stickel und Jürgen Fischer.

Die Schützen erläutern: „Besonders zu erwähnen ist die Leistungsstärke in dieser Disziplin in der Zunft.“ Auch im breiten Schützenfeld sei deutlich geworden, dass die effektive Trainingsarbeit unter den sehr guten sportlichen Bedingungen in der Zunft diese Ergebnisse ermöglichten. Das sollte gute Voraussetzungen bieten für die Teilnahme an den im Februar anstehenden Kreismeisterschaften im Luftgewehr, Kaliber 4,5, und weiteren Turnieren, erklärt die Schönberger Schützenzunft.

Die ausgeschriebene Disziplin war 30 Schuss Luftgewehr, Kaliber 4,5. Um 10 Uhr begann der Wettkampf auf der Schießanlage der Zunft in der Arno-Esch- Straße 17 in Schönberg. Zu Beginn des Wettkampfes übermittelte der Vorstand der Zunft den Schützenbrüdern und -schwestern für das anstehende Wettkampfjahr 2020 die besten Wünsche für Gesundheit und Erfolg. Die fachliche Eröffnung wurde durch den Schützenmeister Andreas Fiss durchgeführt. Danach begann der Wettkampf, der in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr festgelegt war.

Von Jürgen Lenz