Andreas Ortlieb: Pastor in Nordwestmecklenburg und Mann einer Schriftstellerin

Rehna

30 Dörfer und eine Kleinstadt gehören zu dem Gebiet, in dem Andreas Ortlieb arbeitet. Er ist Pastor in den Kirchengemeinden Kirch Grambow, Meetzen und Rehna. Ist das für ihn ein Beruf oder eine Berufung? „Im Nachhinein kann man es als Berufung sehen“, antwortet der 56-Jährige. Die Entscheidung sei gut gewesen. In die Wiege wurde sie ihm nicht gelegt. Seine Vorfahren väterlicherseits waren keine Pastoren, sondern Bauern. Die Mutter arbeitete als Oberbuchhalterin. Andreas Ortlieb sagt, dass es ihm Freude macht, Gottesdienste zu gestalten, er aber auch gerne als Seelsorger arbeitet. Was ihn viel beschäftigt, sind Bauprojekte. Das größte: die Sanierung der Klosterkirche in Rehna.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verheiratet ist der Pastor mit Anke Ortlieb. Sie schreibt Bücher. Den Fritz-Reuter-Preis bekam sie für „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“, ein Buch für Kinder ab neun Jahren, geschrieben in Niederdeutsch mit hochdeutscher Übersetzung.

Von Jürgen Lenz