Andreas Pasternack in der Friedrichshäger Kirche

Friedrichshagen

Der Saxofonist, Sänger und Moderator Andreas Pasternack gilt als einer der beliebtesten und bekanntesten Künstler des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem gastierte er bereits in Japan, Polen und den USA. Seine wöchentliche Jazz-Time auf NDR 1 Radio MV ist Kult. Nach dem gelungenen Start seiner Kirchenkonzerte „ Pasternack in Church“ in der Klosterkirche Rühn tritt Andreas Pasternack am 18. Oktober um 17 Uhr in der Kirche Friedrichshagen auf.

Normalerweise ist die Konzertreihe des Sommers, die alljährlich in der alten gotischen Dorfkirche von Friedrichshagen stattfindet, bereits beendet. Doch so ein Zusatzkonzert, sagt Joachim Schünemann vom Verein zum Erhalt der Kirche könne man sich nicht entgehen lassen. Umso mehr, da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr schon einige Veranstaltungen ausfallen mussten. „Wir freuen uns auf die Jazzfreunde“, so Schünemann.

Anzeige

Von Hause aus Jazzer, liebt Pasternack die musikalische Vielfalt wie kein Zweiter: Bepop a là Charlie Parker und die schönsten Bossa Nova aus der Zeit von Stan Getz und Joao Gilberto finden ebenso Platz in seinem Programm wie Songs von Marvin Gaye, den Beatles oder Udo Jürgens. Dabei ist jeder Ton live gespielt. Exzellent und leidenschaftlich musiziert von Jazz-Saxofonist Andreas Pasternack und seinen hervorragenden Musikern. Auf humorvolle und charmante Weise präsentieren sie Jazz, Swing und jede Menge musikalischer Überraschungen.

Karten-Reservierung unter Pasternack-Konzert@gmx.de oder unter Telefon: 0176 – 87 52 50 03 Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro pro Person, an der Tageskasse 22 Euro.

Hinweis: Der Einlass zum Konzert erfolgt nur mit Mund- und Nasenschutz, bis fünf Minuten vor Konzertbeginn. Wegen Einhaltung der Abstandsregelung ist nur eine begrenzte Zuhörerzahl möglich. Die Veranstalter sind verpflichtet, Kontaktdaten der Konzertbesucher zur Verfolgung möglicher Infektionsketten aufzunehmen und befristet zu speichern.

Von Annett Meinke