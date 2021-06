Alt Greschendorf

Der Juni liegt in seinen letzten Zügen. Die Sonne knallt von einem wolkenlos blauen Himmel über Nordwestmecklenburg auf die Weide in Alt Greschendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Roggenstorf.

Die braunen Kühe der Rasse Angus-Rind und ihre Kälbchen scheint die Hitze nicht zu stören. „Sie hätten genug Schatten, wenn sie es wollten.“, sagt Mathias Peters und zeigt auf die Gruppen aus Bäumen und hohen Büschen, die in einer Senke am Rande der Weide zu sehen sind. Dort befindet sich auch die Tränke, an der sich die Kühe dank eines cleveren Mechanismus selbst jederzeit frisches Wasser nach Bedarf pumpen können.

Gut beaufsichtigt

Mindestens alle zwei Tage schaut Peters nach seinen Rindern. Manchmal auch täglich, sagt er. Gut findet er auch, dass die Weide direkt neben dem Sangel-Hof in Alt Greschendorf liegt. „Die Sangels haben immer ein Auge mit auf die Tiere.“ Von der Familie Sangel haben Peters und sein Geschäftspartner Ingo Glanert aus Wotenitz die Weide gepachtet.

Es gibt auch noch andere Weideflächen in der Nähe, auf denen die Angus-Rinder-Herde, die seit der Gründung des Unternehmens „Weiderind Stepenitztal“ im Jahr 2018 auf inzwischen 25 Rinder angewachsen ist, weiden können.

Es lief genauso in den vergangenen Jahren, wie sich Peters und Glanert das vorgestellt haben. Sechs Kälber wurden in diesem Jahr, in den Monaten April und Mai, auf dem Peters-Hof in Bonnhagen geboren. Das erste Tier aus eigener Nachzucht wurde vor ein paar Wochen geschlachtet, das nächste ist im August dran. Seine beiden Kinder Heidi und Enno, erzählt Mathias Peters, blieben im Haus, als das erste eigene Tier, das sie mit aufwachsen sahen und auch mit betreuten, wegging. „Auch wenn das allen klar ist, worum es geht, ein bisschen schwierig ist es natürlich schon für sie.“

Diese Weidefläche haben Mathias Peters und Ingo Glanert für ihre Weiderinder vom Hof Sangel in Alt Greschendorf gepachtet. Der befindet sich gleich neben der Weide. Quelle: Annett Meinke

Kein Viehtrieb – dafür Autotransport

Auf die Weide ging es für die Stepenitztal-Rinder im Mai. Wer sich das so romantisch wie in einem Western vorstellt – ein Viehtrieb über das Land, Peters und Glanert auf Pferden, die die Herde an ihren Bestimmungsort treiben – wird enttäuscht. „Das geht gar nicht.“, sagt Peters. „Die Bundesstraße 105, die viel und schnell befahren wird, liegt zwischen Bonnhagen und Alt Greschendorf.“ Und auch sonst – es wäre viel zu aufwendig, Rinder wie die Cowboys auf die Weide und wieder zurück in den Stall zu treiben.

Im 21. Jahrhundert kommen auch in Nordwestmecklenburg Kühe und Bullen per Auto-Transport auf die Weide. Dafür ist Peters mehrmals mit einem großen Anhänger gefahren. Für die Kälbchen, sagt er, war es ein aufregendes Erlebnis, das sie aber, wie ihre Mütter, gemeistert haben. Nur am allerersten Tag lief eines der Kälbchen auf der Landstraße neben der Weide herum, die glücklicherweise nicht sehr befahren ist. Offensichtlich war es von der Herde durch den Zaun gedrückt worden. „Wir konnten es problemlos wieder einfangen und zur Herde zurückbringen.“, berichtet Peters.

„Werbung brauchen wir nicht“

Corona hat die Hobby-Rinderzüchter aus Bonnhagen und Wotenitz – oder wie es offiziell auf Amtsdeutsch heißt „Landwirte im Nebenerwerb“ – kaum beeindruckt. „Unsere Fleischabnehmer sind keine Hotels oder Restaurants. Wir verkaufen überwiegend an Privatpersonen“, erklärt Peters.

Auf das Jahr werden nur fünf bis sechs Rinder geschlachtet und alles vom Tier wird verwertet. Es dürfte mittlerweile schon etwas schwierig werden, für Fleischliebhaber, die bisher noch nicht Stammkunde bei Peters und Glanert sind, etwas von diesen Tieren abzubekommen. Oft läuft es über Mund-zu-Mund-Propaganda, sagt Peters. „Werbung brauchen wir nicht.“

Auf die Frage, ob Peters, der tagsüber als Betriebsleiter beim Zweckverband Grevesmühlen arbeitet, inzwischen vielleicht doch darüber nachdenkt, zum Voll-Erwerbs-Landwirt zu werden, schüttelt er den Kopf.

Weiderind Stepenitztal Tipp: Wer sich für das Fleisch der Bonnhagener Rinder interessiert, sollte rechtzeitig sein Interesse bekunden. Den Hof der Familie Peters in Bonnhagen, die dort im großen Familienverbund lebt, kennen die meisten in der Region.

Passt, wie es derzeit läuft

Um vom Rinder-Geschäft leben zu können, weiß der Ingenieur, müsste die Herde sehr viel größer sein. Und was es heutzutage bedeutet, als Bauer zu überleben, auch das weiß er. Er kennt genügend Landwirte in der Region. Und auch mit Rindern kennt sich Peters bestens aus.

Bereits als Kind machte er seine Erfahrungen mit diesen Tieren. Sein Großvater, der im Rinderstall des damals Volkseigenen Guts arbeitete, hielt sich auf dem Familienhof in Bonnhagen immer privat ein paar Rinder. Schon als kleiner Junge rannte Mathias Peters zwischen Rindern umher. Für ihn und seinen Geschäftspartner passt es, wie es derzeit läuft. Der Beruf als Hauptstandbein, die Angus-Rinder als einträgliches Hobby.

Von Annett Meinke