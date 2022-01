Grevesmühlen

Sie hat vor laufender Kamera erklärt, warum sie manche Menschen für eine Zicke halten. Dass Outing von Anouschka Renzi („Ich habe ADS“) hat für zahlreiche Reaktionen bei den RTL-Zuschauern gesorgt. Viele bewundern ihre Offenheit, andere lassen die Erkrankung nicht als Erklärung für ihren Charakter gelten.

Mit in Südafrika ist übrigens ihr Mann Marc Zabinski, beide hatten sich im Piraten Open Air in Grevesmühlen kennen und lieben gelernt. Der Schauspieler ist mit in Südafrika und stärkt seiner „Nouschi“ den Rücken – und das bedeutet, dass er nicht nur für RTL die Sendungen kommentiert sondern auch in den sozialen Medien pausenlos unterwegs ist.

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie soviel Kraft hat“, so Marc Zabinski über die Dschungelprüfung, die Streitereien und das Leben im Camp. „Das heißt, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, das Alter, wie sie mit den klimatischen Bedingungen klarkommt, das wenige Essen und das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher Couleur.“

Sie habe nicht nur die Zuschauer sondern auch ihn überrascht. „Ich bin noch immer völlig geflasht, mit welcher Energie, Professionalität und Kaltschnäuzigkeit sie diese Prüfungen gemeistert hat. Das hat mich umgehauen. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie.“

Von Michael Prochnow