Anpacken für ein schöneres Grevesmühlen

Grevesmühlen

Mit Heckenschere und Hacke bewaffnet rückten vier Freiwillige am Freitagvormittag zugewucherten Rabatten am Grevesmühlener Amtsgericht zu Leibe. Ein vom SPD-Ortsverein organisierter Arbeitseinsatz sollte vor allem der Unterstützung der Bauhof-Mitarbeiter dienen. Die haben derzeit reichlich zu tun. Zudem ist nach einer Urlaubssperre im Winter nun für einige Erholungsphase angesagt. „Deshalb haben wir uns angeboten“, erklärt Stefan Baetke. Und das hat Bauhofleiterin Manuela Harder dankend angenommen. Nicht zuletzt auch, weil in diesem Jahr der Tag der Sauberkeit in Grevesmühlen in Zeiten von Corona ausfallen musste.

Anknüpfen soll die Hilfsaktion am Gerichtsgebäude an die Baumscheiben-Patenschaften, die in Grevesmühlen startete. Der Umweltausschuss der Stadtvertretung hatte die Idee ins Spiel gebracht. Unter anderem lassen die Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbank bereits seit mehreren Jahren drei sogenannte Baumscheiben in der August-Bebel-Straße erblühen. Auch die Mitarbeiter der Gärtnerei Mundt pflegen eine vor der Filiale in der August-Bebel-Straße. Gleich gegenüber haben sich auch die beiden Grevesmühlenerinnen Astrid Hollmann und Christiane Münter eingebracht, die ein Beet anlegen ließen. Die Kosten liegen bei 70 Euro und die Paten übernehmen die Pflege. Interessenten können sich beim Bauhof melden.

Zudem suchen die Mitglieder des Umweltausschusses nach Flächen, die im kommenden Jahr mit Blumen verschönert werden sollen. Es gehe darum, Grevesmühlen ein Stück bunter zu machen, heißt es. Vorschläge können gern eingebracht werden.

Von Jana Franke