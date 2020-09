Grevesmühlen

25 mit Covid-19 infizierte Personen gibt es aktuell in Nordwestmecklenburg. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises mit. Am Dienstagmorgen erhielt der Landkreis die Information, dass ein Mitarbeiter des Überregionalen Förderzentrums „Sehen“ in Neukloster positiv auf Corona getestet wurde. Ebenfalls erhielt der Landkreis der Nachricht, dass ein Schüler des Gymnasiums Neukloster und ein Schüler der Grundschule Neukloster positiv auf Covid-19 getestet wurden. In allen drei Fällen hätten sich die Personen aufgrund einer bestehenden Quarantäneanordnung bereits lange genug nicht mehr in ihren jeweiligen Einrichtungen befunden, so dass nach jetzigem Stand keine Quarantäneanordnungen oder Schließungen dieser drei Bildungseinrichtungen notwendig seien, heißt es dazu aus der Pressestelle. Und: „Alle drei Fälle gehen mittelbar auf eine private Feier am 19. September im Raum Neukloster zurück, auf die sich mittlerweile mehr als zehn Infektionen zurückführen lassen.“ Das Gesundheitsamt habe wenig später Kenntnis von einem positiven Befund bei einer Besucherin dieser Feier erhalten und anschließend die Quarantäne angeordnet.

Aufruf von Landrätin Kerstin Weiss

„Die Meldung aus Neukloster als zentraler Bildungsstandort hat viel Unruhe ausgelöst“, so Landrätin Kerstin Weiss. „Nach jetzigem Stand besteht aber die Hoffnung, dass die Infektionskette früh genug unterbrochen werden konnte und nicht bis in die Bildungseinrichtungen gelangt ist.“ im Zuge des deutlichen Anstiegs der Infektionszahlen hat die Landrätin einen Aufruf veröffentlicht: „Derzeit ist vieles wieder erlaubt und es gibt nur wenige Beschränkungen. Gerade deshalb bitte ich Menschen, die in kritischen Bereichen, wie Schule, Kinderbetreuung, Pflege oder auch Behörden arbeiten, besondere Vorsicht walten zu lassen. Es fällt nach über einem halben Jahr Corona zwar schwer, dieses Opfer zu bringen, aber bitte überlegen Sie zweimal, ob die Teilnahme an Feiern und Veranstaltungen im Einzelfall wirklich sein muss und halten Sie vor Ort die Hygiene- und vor allem die Abstandsregeln ein. Ihnen allen – uns allen – kommt eine besondere Verantwortung zu.“

Abstrichzentrum weitet Öffnungszeiten aus

Gesundheitsamtsleiter Robert Stach rät außerdem: „Es ist besonders wichtig, den eigenen Gesundheitszustand im Auge zu haben und auf Symptome zu achten. Sollten Erkältungssymptome auftreten, muss es eben nicht die einfache Erkältung sein. Im Zweifelsfall ist es besser, sich frühzeitig beim Hausarzt zu melden und eine Überweisung zum Abstrichzentrum ausstellen zu lassen.“ Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat das Abstrichzentrum am Sana Hanse Klinikum Wismar diese Woche freitags bereits bis 14 Uhr geöffnet und wird auch in der kommenden Woche die Öffnungszeiten bis 14 Uhr ausdehnen. Abstriche würden dort ausschließlich mit Überweisung durchgeführt.

