Ansturm der Wohnmobil-Urlauber: Kaum noch freie Plätze in Mecklenburg

Zur Ruhe kommen, dem Corona-Alltag entfliehen und der Natur nahe sein. Gerade in diesem Jahr haben sich viele Menschen für einen Urlaub im Grünen entschieden. Doch wer jetzt spontan Lust auf einen Campingausflug bekommen hat, sollte sich beeilen. Denn besonders an der Ostseeküste ist der Ansturm auf Stellplätze für Wohnmobile und -anhänger enorm groß.

Ordentlich nebeneinander geparkt, mit ausreichend Abstand zum Nachbarwagen, stehen die Fahrzeuge im Wohnmobilpark am Westhafen in Wismar. Zwischen 80 und 85 Reisemobilen biete er eine Stellmöglichkeit, erklärt Platzwart Wolfgang Schnelle. Bis zum 15. Juni war nach der ersten Corona-Lockerung des Landes nur eine 60-prozentige Auslastung erlaubt. Danach können wieder alle Stellplätze belegt werden. Dennoch ist es weiterhin nur autarken Wohnmobilen möglich, hier zu stehen, denn die Sanitäranlagen sind aufgrund der Hygienevorschriften weiterhin geschlossen.

Außerdem gilt immer noch ein vorgeschriebener Mindestabstand, der sowohl die Fahrzeuge als auch die Halter betrifft. Doch das sei kein Problem, berichtete Schnelle: „Die Besucher nehmen die Auflagen ernst und halten sich auch daran. Trotzdem versuchen wir weiterhin, eine lockere Stimmung zu schaffen.“ Auch das Ausfüllen eines Formulars zur Anmeldung sei eine neue Regelung, die eingeführt wurde, um im Falle einer Infektion mit Covid-19 mögliche Ansteckungsketten nachverfolgen zu können.

Stellplatz meist schon mittags voll belegt

Das Coronavirus habe laut Platzwart nur wenige Leute vom Campingurlaub abgehalten. „Stornierungen hatten wir zwar auch, aber nur sehr wenige. Die meisten Leute sind einfach nur froh, dass sie sich endlich wieder frei bewegen dürfen und nutzen das dementsprechend auch aus“, erklärt Schnelle. Bis Oktober erwartet er daher einen sehr hohen Ansturm von Besuchern. „Meist sind wir schon vor zwölf Uhr komplett dicht“, berichtet er.

Was in dieser Saison allerdings deutlich anders sei als im Vergleich zu den vorherigen Jahren, ist die Herkunft der Camper. „Sonst haben wir viele Skandinavier, Italiener und Österreicher, die unseren Wohnmobilstellplatz buchen, aber in diesem Jahr werden es deutlich weniger sein.“ Im Umkehrschluss kommen dafür umso mehr Camper aus Deutschland. Die Urlauber haben sich, statt ins Ausland zu fahren, für Ferien im Inland entschieden. Der Wohnmobilpark am Westhafen sei bei vielen Campern besonders beliebt, wegen der direkten Hafenanbindung, der zentralen Lage in Wismar und der mit zwölf Euro pro 24 Stunden vergleichsweise günstigen Preise.

Den ganzen Tag an frischer Luft schützt vor Infektion

Zwischen den zahlreichen Fahrzeugen sitzt mit Abstand zueinander eine kleine Gruppe von Campern. Sie alle seien viel mit dem Wohnmobil unterwegs, erzählen sie. Wismar sei dabei eine Art Mittelpunkt, an dem sie sich im Frühjahr und im Herbst treffen. Ulla und Rüdiger Struvwe (beide 68) aus Hamburg campen seit dem 2. Juni in Wismar. „Wir haben erst noch eine Woche abgewartet, bevor wir losgefahren sind, da wir uns unsicher waren, ob sich nicht doch noch mal etwas verändert“, erklärt Rüdiger Struvwe.

Gebühren Die Stellplatzgebühren für Wohnmobile variieren. In Wismar am Westhafen belaufen sie sich auf zwölf Euro für 24 Stunden, in Elmenhorst bei Rostock auf 15 und in Boltenhagen am Banana Jack auf 25,50 Euro. Hier ist allerdings der Strom bereits inklusive und auch die Kurtaxe, die das Ostseebad erhebt. In Rerik kostet der Stellplatz je nach Lage zwischen 16 und 23,50 Euro inklusive aller Nebenkosten. Hinzu kommt die Kurtaxe. In Rostock-Markgrafenheide gibt 1000 Stellplätze. Wohnmobilisten zahlen hier zwischen 15 und 24 Euro plus Kurtaxe.

Bis Juli wollen die Eheleute auf dem Campingplatz bleiben und abwarten, wie sich die Situation rund um das Coronavirus entwickelt. „Zu Hause ist es für uns doch viel wahrscheinlicher, mit dem Virus infiziert zu werden. Hier sind wir den ganzen Tag an der frischen Luft und halten ausreichend Abstand“, sagt der Hamburger.

Flensburger macht Ferien in Wismar statt in Griechenland

Manfried Mühle aus Flensburg schließt sich dem an: „Es gibt keine andere Art, hygienischer zu reisen, als mit dem eigenen, autarken Wohnmobil.“ Der Rentner wäre jetzt eigentlich in Griechenland. Doch das coronabedingte Schließen der Grenzen habe ihn gezwungen, seine Pläne zu ändern. Er ist seit Mittwoch in Wismar und will so lange hierbleiben, bis sich die Situation weiter entschärft hat.

Maik Güsmer aus Groß Laasch an seinem zum Wohnmobil umgebauten alten Feuerwehrwagen. Quelle: Josefine Kasten

Seit 28 Jahren ist Manfried Mühle Camper. Für ihn sei dies die ideale Lebensform. „Ich benötige kein riesiges Haus. Alles, was ich brauche, befindet sich in meinem Wagen“, sagt er. Wismar sei dabei für ihn eine Anlaufstelle, wo er gerne hinkommt: „Ich kenne den Platz seit dem ersten Tag. Die Natur, aber zugleich auch die Nähe zur Stadt machen diesen Wohnmobilpark zu etwas ganz Besonderem.“

Nirgendwo mehr Gleichgesinnte als auf dem Campingplatz

Hans Hüfner (64) aus Unterschleißheim bei München stimmt ihm zu: „ Wismar ist einfach eine tolle Stadt und so ein familiäres Verhältnis zum Platzwart wie hier hat man nicht überall.“ Der Rentner wollte bereits vor vier Wochen anreisen, das hat Corona jedoch verhindert. Nun will auch er die Situation hier abwarten und seine Zeit im Norden genießen.

Aus Oberhausen ist Andre Hoffmann (64) mit Hund Otto vor einer Woche angekommen. „Das Reisen mit dem Wohnmobil bedeutet für mich einfach, meine Freiheit zu genießen. Nirgendwo trifft man außerdem mehr Gleichgesinnte als auf dem Campingplatz“, erklärt er. Dennoch bemängelt Hoffmann, dass es zu wenig Stellplätze für Wohnmobile in Deutschland gibt. So sei es nicht nur schwierig, selber einen Platz zu finden. Es würde dadurch auch zahlreiche Leute geben, die einfach wild campen.

Im Sommer an die Ostsee , im Winter ans Mittelmeer

Ulla Struvwe ist bereits in ihrer Kindheit viel in der Natur unterwegs gewesen. „Angefangen hat alles mit dem Zelten. Später, als ich dann meinen Mann geheiratet habe, kam der erste Dauerstellplatz hinzu und so haben wir uns immer mehr erweitert.“ Mittlerweile seien beide ganzjährig mit ihrem Wohnmobil unterwegs. „Das Tolle am Campen ist, dass man immer an der frischen Luft ist, viel Bewegung hat und sehr flexibel ist. So fahren wir im Sommer an die Ostsee und im Winter ans Mittelmeer.“ Wie es nun für alle weitergehen wird, werden die nächsten Wochen entscheiden.

Vielerorts haben Camper nur mit Reservierung eine Chance

Doch nicht nur in Wismar ist der Ansturm auf die Wohnmobilplätze groß. Vielerorts werden nur noch Camper mit einer Reservierung aufgenommen. „ Unser Platz könnte doppelt so groß sein“, sagt Marcus Reichelt, Platzwart vom Wohnmobilpark Banana Jack in Boltenhagen. 78 Caravans können hier stehen. Er führt eine Warteliste, falls jemand nicht kommt, und ruft alle Interessenten an, denen er bislang absagen musste.

Auch in Elmenhorst bei Rostock ist alles voll. „Das wird sich dieses Jahr auch nicht ändern“, meint Jan Gottschalk. „Laufend kommen Leute und fahren wieder.“

So auch beim Campingplatz Ostseecamp Seeblick in Rerik. Dort seien bereits alle 350 Stellplätze und 40 Mietobjekte der Anlage von Mitte Juli bis Mitte August ausgebucht. Eine Anreise sei daher für diesen Zeitraum nur noch für Gäste mit Zelt möglich.

Camping im knallroten Feuerwehrwagen

Maik Güsmer aus Groß Laasch hat einen Stellplatz ergattern können und macht für ein paar Tage mit seinem Camper Urlaub im Ostseecamp Seeblick. Mit seinem knallroten Fahrzeug fällt der gelernte Maurer auf. Schon vor Jahren wollte er sich ein Wohnmobil kaufen. Doch meist seien die Kilometer-Laufleistungen zu hoch und die Angebote schlichtweg überteuert gewesen, erzählt der 46-Jährige.

Dann hatte er die Idee, sich selbst ein Auto umzubauen. Seine Wahl fiel auf einen ehemaligen Feuerwehrwagen. „Da ich recht handwerklich begabt bin, hatte ich keine Probleme, meine Ideen umzusetzen. Inspiration dafür habe ich mir größtenteils aus Youtube-Videos geholt.“ Nur bei der Elektrik habe er sich von Freunden unterstützen lassen.

Nun hat Maik Güsmer große Pläne für die Zukunft: „Sobald sich die Situation rund um Corona wieder beruhigt hat, möchte ich in erster Linie die skandinavischen Länder besuchen. Doch letztendlich ist das, was das Reisen mit dem Camper ausmacht, die Spontanität: Man weiß nie genau, was als nächstes kommt.“

Von Josefine Kasten