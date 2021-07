Kröpelin

„Das Kröpelin-Syndrom“ – eine neue Erkrankung? Eher ein typisches Zeichen für die „Wiederkehr einer deutschen Krankheit“, wie die Autoren des im März bei C.H.Beck erschienenen und seitdem viel beachteten Buches „Diagnose: Judenhass“, Eva Gruberová und Helmut Zeller, meinen. Denn das erste von vier Kapiteln des 278-seitigen Buches der beiden Dachauer Journalisten ist so überschrieben: „Das Kröpelin-Syndrom. Über das Schweigen und die Gewalt von rechts.“

Die Autoren haben bundesweit und in Wien mit mehr als 80 Menschen zum Titelthema Interviews geführt. Zum Fazit des sehr wichtigen, insgesamt faktenreichen und erschütternden Werkes gehört, dass antisemitisches Gedankengut in Deutschland salonfähig geworden ist, aber die Auseinandersetzung mit dem Hass auf Juden in der Mitte der Gesellschaft noch nicht einmal richtig begonnen habe.

Für Kröpelin, dessen verwaister jüdischer Friedhof in den Jahren 2011 bis 2016 mehrfach mit Hakenkreuzschmierereien und zerschmetterten Grabsteinen geschändet wurde, machen die Journalisten das nach Gesprächen mit dem wegen seiner Amtsführung heftig attackierten Ex-Bürgermeister der Stadt (von 2008 bis 2014) und seiner Frau mit solchen Thesen fest: „Juden gibt es schon lange nicht mehr in der Stadt. Der Judenhass ist geblieben.“ Nach dem Sprachgebrauch in der Stadt sollen alle ‚Juden‘ sein, die geschäftlich erfolgreich sind oder einem intellektuellen oder künstlerischem Beruf nachgehen. Hier gingen rechtsextremer Rand und bürgerliche Mitte fast nahtlos ineinander über. „Hier hat man etwas gegen alles, was angeblich fremd ist. Geflüchtete, Ausländer, das sind für die alles ‚Fidschis‘.“

Gibt es eine „gesamtgesellschaftliche Gleichgültigkeit“?

Zu den im Buch dargelegten stichhaltigsten Beispielen aus Kröpelin gehören vor allem die Friedhofsschändungen, aber auch eine zerfetzte und angebrannte israelische Fahne vor dem jüdischen Friedhof; ein Mann, der zu den zweiten deutsch-israelischen Kulturtagen, die der Wahlkröpeliner Hubertus Wunschik initiierte, die Fahne Israels herunterreißt und Juden beschimpft; eine Rostocker Staatsanwältin, die eine nach einem Streit hochgestreckte rechte Hand als Winken abgetan hat, wie aus einem Zitat von ihr hervorgeht. Ein Geschehen, das – wie auch die vielen anderen „Krankheitsbilder“ aus ganz Deutschland – bestimmt jede Leserin und jeden Leser aufrüttelt, vielleicht auch wachrütteln dürfte, wenn sie oder er bislang auf diesem Terrain in Gleichgültigkeit verfallen sein sollte. Ein Verdienst dieses Buches.

Das gilt auch für Kröpelin, betont der hier aufgewachsene Bürgermeister Thomas Gutteck in dieser Sache und spricht weiter von „gesamtgesellschaftlicher Gleichgültigkeit bei gewissen Themen.“

„Wenn hier so was passiert, stehen wir gemeinsam dagegen ein.“

„Doch wie unsere Stadt im ersten Kapitel eingeschätzt wird, so habe ich das nicht wahrgenommen. Wenn hier so was passiert, stehen wir gemeinsam dagegen ein. Ein kommunalpolitisches Desinteresse gibt es hier nicht und dass jemand als Jude beschimpft wurde, habe ich noch nicht gehört.“

Der 42-Jährige, der von 2004 bis 2014 auf der SPD-Liste als sachkundiger Einwohner und Mitglied der Stadtvertretung wirkte, bevor er in Kröpelin erst Hauptamtsleiter und dann Verwaltungschef wurde, möchte nichts relativieren, was in seiner Stadt passiert ist, aber er sagt bezogen auf eine kostenlose Leseprobe vom Vorwort und einem Abschnitt des 1. Kapitels des Diagnose-Buches, die im Internet abrufbar ist:

„Nachdem, was ich hier gesehen habe, wird unsere ganze Stadt an den Pranger gestellt – das finde ich nicht gut. Ich will nicht ausschließen, dass es solche Leute bei uns gibt, aber sie sind nicht symbolisch für Kröpelin.“

Der hiesige evangelische Pastor im Ruhestand, Olaf Pleban, der in seinen Gottesdiensten immer wieder die Grundhaltung seiner Kirche – „Unser Kreuz hat keine Haken!“ – thematisierte, erinnert dazu an die gemeinsame Friedensandacht mit dem katholischen Pfarrer Michael Sobania im Oktober 2012. Dabei hatte Sobania bezugnehmend auf die Friedhofsanschläge vor 150 Kröpelinern appelliert, dass es an der Zeit sei, Widerstand zu leisten „gegen die menschenverachtende Gesinnung.“ Wenn ein jüdischer Friedhof geschändet werde, sei das ein Skandal. Wegschauen und Schweigen seien falsch, weil es alles eher schlimmer mache: „Das bestärkt die rechten Kreise doch nur in ihrem Handeln.“ Damals hatte die NPD auf dem Markt gleichzeitig einen Info-Stand aufgebaut, der von den Kröpelinern „fast ausnahmslos ignoriert“ worden war, wie die OZ berichtete. In der Kirche verlas der damalige Bürgermeister Hubertus Wunschik (parteilos) eine Kröpeliner Erklärung – zehn Gebote gegen rechts – die viele unterschrieben.

„Auch vor 1990 wurde unser jüdischer Friedhof immer gepflegt.“

Sein Amtsvorgänger, Paul Schlutow, der im Jahr 2007 mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden die Instandsetzung des jüdischen Friedhofs von 1821 vereinbart hatte – und seit 2009 mit einer Unterbrechung Mitglied der Stadtvertretung ist, kann nach der Lektüre des 1. Kapitels nicht verstehen, „wie unsere Fraktionen rechtsextrem durchwachsen sein sollen.“ Der 75-jährige Kröpeliner betont: „Auch vor 1990 wurde unser jüdischer Friedhof immer gepflegt.“

Vorsitzender und Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Rostock, Juri Rosov (60). Quelle: Thomas Hoppe

Der auf der Krim geborene Juri Rosov, seit 2003 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock, bescheinigt gegenüber der OZ Kröpelinern Interesse am Judentum. „Vor all diesen schrecklichen Ereignissen war ich in der Kröpeliner Kirche zu einem Gesprächsabend eingeladen worden – das Interesse war groß.“

Trotzdem sagte der heute 60-Jährige im Gespräch mit den Buchautoren zu den antisemitischen Zerstörungen in Kröpelin: „Das wundert mich nicht in dieser Stadt.“

„Als es zum zweiten Mal passierte, hat es mich nicht mehr gewundert“, erklärt er dazu. Solche Wiederholungen passierten sonst nirgendwo. Von den 42 geschlossenen jüdischen Friedhöfen in MV würden immer wieder einer oder zwei im Jahr geschändet.

Ein Rezept gegen den Antisemitismus habe er auch nicht. Allerdings beschleicht ihn so ein Gefühl, dass die Schändungen der Polizei und den Ermittlern im Land nicht so wichtig seien, denn es wurden ja keine Menschen physisch verletzt: „In all diesen Jahren, die wir hier sind, wurde niemals nach den Anschlägen in MV wirklich ein Täter aufgesucht. Da müssen Polizei und Justiz etwas tun. Es kann nicht sein, dass so was unbestraft bleibt.“

„Präventivarbeit wurde in Kröpelin geleistet, von Herrn Wunschik und auch anderen. Die Gesellschaft muss den Antisemitismus weiter bekämpfen.“ In Rostock, wo er seit 1997 lebe, habe das Trauma von Lichtenhagen die Stadt zum Positiven verändert, meint Juri Rosov.

Anerkennung lässt keinen Platz für Hass

Der damalige Landesrabbiner und Ehrenbürger von Rostock William Wolff (1927 bis 2020) erklärte im Mai 2012 bei der „Einweihung“ des restaurierten jüdischen Friedhof von Kröpelin, dass wir alle es wüssten und immer wieder darüber sprechen würden, dass Juden in Deutschland oft verfolgt wurden. „Es gab aber auch lange Zeiten, wo sie sehr friedlich und sehr fruchtbar mit ihren Mitmenschen zusammengelebt haben. Es gab solche Zeiten im Mittelalter, ganz besonders im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts – und an diese Zeiten möchte ich heute ganz besonders erinnern.“

Anerkennung lässt keinen Platz für Hass. Das ist gewiss auch ein Weg, um den Sumpf des Antisemitismus mehr und mehr trockenlegen zu können. Nicht von ungefähr laufen gerade wieder zahlreiche Veranstaltungen zu 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland an.

Darin eingebunden lädt der Kröpeliner Verein „De Drom“ am 12. September, um 15 Uhr in der Bahnhofstraße 1, zu einer Lesung aus dem Buch „Diagnose: Judenhass“ und zu einer Diskussion mit Eva Gruberová und Helmut Zeller ein.

Von Thomas Hoppe