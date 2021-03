Antje Reinhold kümmert sich um Touristen und Veranstaltungen

Rehna

Seit Mai 2020 arbeitet Antje Reinhold in der Kloster- und Stadtinformation in Rehna, dem zentralen Anlaufpunkt für Besucher. Was motiviert sie bei der Arbeit? „Alles“, antwortet sie. Dann erklärt sie: „Es sind tolle Projekte, tolle Leute, nette Gäste, interessante Gespräche.“ Zu den zahlreichen Aufgaben von Antje Reinhold gehört neben denen einer Tourismusinformation auch das Veranstaltungsmanagement. Angestellt ist sie von Stadt und Amt. Sie kooperiert auch mit Tourismusverbänden, der Kirchengemeinde, dem Klosterverein und vielen anderen Akteure. Es gebe viel Austausch, erläutert Antje Reinhold.

Was gefällt ihr an Rehna? Sie nennt eine Reihe von Vorzügen der Klosterstadt in Nordwestmecklenburg mit ihren 3000 Einwohnern und zwölf Ortsteilen: die reizvolle Lage, die schöne Umgebung, die zahlreichen Vereine, die Nähe von Lübeck, Schwerin und Ratzeburg und natürlich das Kloster. „Rehna ist sehr lebendig“, sagt Antje Reinhold.

Von Jürgen Lenz