Anwohner gefragt: Wohngebiet Ploggenseering in Grevesmühlen soll umgebaut werden

Es war eines der ersten Neubaugebiete in Grevesmühlen, der Ploggenseering entstand in den 1970er-Jahren und war damals eines der begehrtesten Viertel der Stadt. Die Wohnungen hatten Ofenheizung, einen Balkon, Keller und Parkplätze vor der Tür. Das ist ein halbes Jahrhundert her.

Heute sind die Straßen und Wege in einem heruntergekommenen Zustand, die Parkflächen reichen bei Weitem nicht aus. Und die Verkehrsführung ist mit dem Ringverkehr vor allem zu den Stoßzeiten, wenn die Schulbusse kommen, schwierig – vorsichtig ausgedrückt.

Neue Strukturen für Straßen und Parkplätze

Nun soll das ganze Wohngebiet neu strukturiert werden. Dafür wird aktuell eine Analyse erstellt, in der unter anderem die Anwohner befragt werden. Ab Montag haben die Bewohner der Blöcke Fragebögen in den Briefkästen, die sie schriftlich ausfüllen können. Das zuständige Planungsbüro hat auch eine Onlinebefragung angekündigt.

Ziel sei es, ein Gutachten zur aktuellen Situation in dem Areal zu erstellen, das von der Lage her ideal sei, heißt es dazu von der Stadtverwaltung. Zum Stadtzentrum seien es nur wenige Hundert Meter, die Schulen lägen direkt vor der Tür, der Ploggensee ist nur wenige Minuten entfernt. Doch die Straßen und Wege seien in einem schlechten Zustand, wilde Parkplätze ein Zeichen dafür, dass die Situation unbefriedigend ist. „Das alles muss neu geregelt werden“, teilte das Planungsbüro mit. Mit Hilfe des Gutachten sollen städtebauliche Missstände aufgezeigt werden. In der weiteren Folge sollen Fördermittel eingeworben und ein Konzept für die neue Infrastruktur aufgestellt werden.

Der Ploggenseering aus der Vogelperspektive. Quelle: Prochnow

Die Planungen treibt die Stadt voran. Die Eigentümer der Grundstücke und Wohnblöcke, das sind die Wobag, die Wohnungsgenossenschaft Grevesmühlen und die Diakonie, sind mit im Boot bei den Beratungen zu dem Projekt, das in engem Zusammenhang mit den Planungen für den Schulcampus steht. Wie der Planer mitteilte, könne man den Campus und die Verkehrsführung nicht neu aufstellen, ohne das dazugehörige Wohngebiet einzubeziehen.

Errichtet wurden die Blöcke in den Jahren 1970 bis 1974, es handelt sich um 19 Wohnblöcke mit rund 600 Wohnungen, die Mehrzweckhalle wurde 1972 eingeweiht. Die heutige Grundschule am Ploggensee wurde am 30. August 1969 als POS am Ploggensee, später POS Wilhelm Pieck, eingeweiht.

