Anwohner wünschen sich Tempolimits in Klütz und Boltenhagen

Anwohnern in Klütz und auch in Boltenhagen, die an den Ortsdurchfahrten leben, geht der Verkehr, das Tempo der Fahrzeuge und deren Lärm mächtig auf die Nerven und sie sehen Probleme mit der Sicherheit von Fußgängern.

Seniorenbeirat sieht Gefahr

In Boltenhagen hatte Einwohner Claus-Dieter Bartusch das Thema angesprochen. Er ist auch Mitglied des Seniorenbeirats und hatte vor allem im Sinne der Älteren gefragt, ob an der Klützer Straße eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für Fußgänger installiert werden könnte.

Bei viel Verkehr über die Straße zur Bushaltestelle zu kommen, kann in Boltenhagen bei der August-Bebel-Straße zur Geduldsprobe werden. Quelle: Malte Behnk

50 Unterschriften gesammelt

Für die Bewohner im Bereich der August-Bebel-Straße sei es sehr gefährlich, über die Hauptstraße zur Bushaltstelle in Richtung Klütz zu gelangen. Die nächste Ampel ist etwa 300 Meter entfernt zwischen Supermärkten und Grundschule. Der Seniorenbeirat der Gemeinde Boltenhagen hat bereits 50 Unterschriften gesammelt, die sich für den Bau eines Überwegs oder einer Querungshilfe aussprechen.

Auch Tempo 30 vor Schule gewünscht

„Wir versuchen da eine Lösung zu finden“, hatte Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) erklärt. Einen Überweg in Form eines Zebrastreifens fände auch er im Bereich der August-Bebel-Straße wichtig. „Ebenso möchten wir vor der Schule Tempo 30 einrichten. Das wurde bislang aber immer abgelehnt.“ Vom Landkreis habe es bisher keine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung gegeben. Die Gemeinde wolle aber weiter an dem Thema dran bleiben.

Lärm und Erschütterungen in Klütz

Ebenfalls um den Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierungen geht es in der Stadt Klütz. Dort beschweren sich schon seit längerem Bewohner der gepflasterten Rudolf-Breitscheid-Straße über Lärm und Erschütterungen durch Lastwagen.

Die Lübecker Straße in Klütz: Stadtvertreter lassen prüfen, ob dort Tempo 30 möglich ist. Quelle: Malte Behnk

Einige Anwohner mussten schon öfter Handwerker rufen, weil sich durch Erschütterungen Risse in den Wänden gebildet hatten. Auch an der weiter Richtung Kalkhorst führenden Lübecker Straße gibt es vermehrt Beschwerden über den Lärm schnell fahrender Autos und Lkw.

Idee einer Umgehung gibt es lange

Aus diesen Gründen und um den Landwirten den engen Weg durch die Stadt zu ersparen, gibt es schon lange die Idee, eine weitere Umgehungsstraße nördlich der Stadt zur Boltenhagener Straße zu bauen. Aber diese Pläne liegen bislang in der Schublade.

Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Klütz ist schmal und die Anwohner sind vom Verkehr genervt. Quelle: Malte Behnk

Verwaltung prüft Tempolimit

Die Verwaltung soll jetzt auf Wunsch der Stadtvertreter prüfen, ob die erlaubte Geschwindigkeit vom westlichen Ortseingang über die Lübecker Straße und die Rudolf-Breitscheid-Straße bis zum Markt auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden kann. So könnte der Lärm reduziert und die Situation für die Fußgänger auf den schmalen Fußwegen entschärft werden.

Kalkhorst hat Tempo 30 vor der Schule durchgesetzt Dass es möglich ist, auch auf einer Landesstraße und Ortsdurchfahrt einen Bereich mit Tempo 30 zu begrenzen, hat die Gemeinde Kalkhorst gezeigt. Nachdem Grundschüler 2017 einen Brief geschrieben und sich Eltern sowie die Gemeinde eingesetzt hatten, wurde die Höchstgeschwindigkeit am Ortseingang bei der Grundschule auf 30 Stundenkilometer reduziert. Dazu hatte der Landkreis aber Verkehrsmessungen veranlasst und eine Gefahrenquelle in dem Bereich bestätigt.

Viel Verkehr in Wohlenberg

„Auch in Wohlenberg ist während der Saison viel Verkehr“, hatte die Klützer Stadtvertreterin Petra Rappen ( CDU) erklärt. „Trotz der vorhandenen Verkehrsinsel als Querungshilfe kommt man dort nur schwer über die Straße.“

An der Wohlenberger Wiek gilt während der Saison Tempo 40. Quelle: Malte Behnk

Sie regte an, dass im Strandbereich der Wohlenberger Wiek geltende Tempolimit von 40 Stundenkilometern zumindest während der Saison auch innerhalb des Ortes weiterzuführen. Da es sich aber bei den Straßen sowohl in Klütz als auch in Wohlenberg um die Landesstraße 01 und Ortsdurchfahrten handelt, könnte die Umsetzung schwierig werden.

Tempo 40 würden Klützer Stadtvertreter auch gerne innerhalb Wohlenbergs einführen. Quelle: Malte Behnk

Gefahr muss nachgewiesen sein

Als Voraussetzung müsste eine besondere Gefahrenlage für Fußgänger und Radfahrer nachgewiesen werden. Landesstraßen sollen nämlich vorrangig dazu dienen, dass der überörtliche Verkehr freie Fahrt hat. Neben der Unfallgefahr könnten auch deutlich überhöhte Lärmwerte eine Geschwindigkeitsreduzierung rechtfertigen. Zum Schutz von Gebäuden an den Straßen kann allerdings in den meisten Fällen kein Tempolimit erwirkt werden.

