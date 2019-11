Stadt beschließt Anwohnerparken in Grevesmühlens Innenstadt

Grevesmühlen

In den Straßen der Grevesmühlener Innenstadt soll ab dem kommenden Jahr ein neues Parkkonzept gelten. Der genaue Termin für die Einführung steht noch nicht fest, die Stadtvertreter haben inzwischen grünes Licht gegeben für die Regelung. Bürgermeister Lars Prahler kündigte an, den entsprechenden Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises zu stellen. Das Konzept sieht vor, dass ein Teil der Parkplätze in den Straßen und Gassen der Innenstadt wegfällt. Hintergrund ist der Umstand, dass Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge nicht überall durchkommen, wenn Autos dort abgestellt sind. Die Anwohner erhalten Parkausweise, für alle anderen gilt Parkverbot in den Seitenstraßen der Innenstadt. Nicht alle Anwohner sind glücklich mit der künftigen Regelung. Sie monieren, dass die Zahl der Parkflächen nicht ausreiche für alle Fahrzeuge. Zudem seien einigen Straßen wie die Kirchstraße breit genug, damit Rettungsfahrzeuge durchfahren könnten obwohl dort Autos stünden.

Die Kirchstraße in Grevesmühlen wird saniert, nach Abschluss der Arbeiten soll das Parkkonzept umgesetzt werden. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow