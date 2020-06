Apotheke spendet 300 Euro an Boltenhagens Feuerwehr

Boltenhagen

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen können sich über eine Spende von 300 Euro freuen. Apotheker Michael Herrmann aus der Sonnen-Apotheke hat das Geld an Michael Retzlaff vom Förderverein der Feuerwehr und Wehrführer Sebastian Hacker übergeben. Gesammelt hatte er es bei einer Kalenderaktion rund um den Jahreswechsel. „Da geben wir Kalender an die Kunden aus und die haben dafür eine Spende dagelassen“, sagt Herrmann, der den Betrag der Kunden dann auf 300 Euro aufgerundet hat.

In der Zeit der Corona-Beschränkungen, in der Michael Herrmann von seinem Team sehr unterstützt wurde, konnte er die Spende nicht überreichen. Deswegen wurde das erst jetzt im Sommer nachgeholt. Wofür das Geld genutzt wird, ist noch nicht klar.

Ausflug für die Jugendfeuerwehr?

„Wir werden davon etwas finanzieren, was nicht zu den Grundaufgaben der Gemeinde gehört“, sagt Sebastian Hacker. In der Vergangenheit habe man einen Ausflug für die Jugendfeuerwehr oder ein gemeinsames Grillen finanziert, nennt Michael Retzlaff Beispiele.

Er und Sebastian Hacker freuen sich, dass Unternehmer aus dem Ort mit solchen Spenden ihre Verbundenheit zeigen. Sie weisen auch auf die Notfalldosen hin, die in der Sonnen-Apotheke verkauft werden. „Das sind Dosen, in die Informationen über Blutgruppe, notwendige Medikamente, Allergien oder Vorerkrankungen getan werden und die im Kühlschrank aufbewahrt werden“, sagt Sebastian Hacker.

So können Rettungskräfte im Notfall besser reagieren. Auch aus dem Verkauf der Notfalldosen will Michael Hermann eine Spende an die Feuerwehr geben.

Von Malte Behnk