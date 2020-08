Boltenhagen

Wenn sich bereits morgens um 8 Uhr am Strand in Boltenhagen ein knappes Dutzend Menschen einfinden, dann hat das meist einen ganz besonderen Grund. Entweder wollen sie gemeinsam bei einem Spaziergang die frische Ostseeluft einatmen, zusammen joggen oder für eine gute Sache gärtnern. So wie jetzt beim gestrigen Rupfer-Zupfer-Samstag, wo sie dem Unkraut an der Dünenpromenade zu Leibe rücken.

Jede Menge Unkraut wächst an der Dünenpromenade. Quelle: Dirk Hoffmann

„Wir wollen die Melde rausziehen, bevor die Blüten Samen werfen“, erklärt Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne), als er am Eingang zur Seebrücke steht. Wenige Meter weiter ist der hohe Bewuchs des Unkrauts links und rechts der sich im Bau befindenden Dünenpromenade deutlich zu sehen. Ein richtig störender Anblick, auf den auch das Gemeindeoberhaupt mehrfach angesprochen worden war. Daraus entstand die Idee, gemeinsam der Melde zu Leibe zu rücken. Einfach mit den Händen statt mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln. „An so etwas hatten wir aber ohnehin nie gedacht“, so Wardecki mit einem Lächeln im Gesicht. Stattdessen soll es vor allem Spaß bringen, unkonventionell dieses Unkraut zu bekämpfen. Daher auch der Slogan „Rupfer-Zupfer-Samstag“. Der Aufruf zeigte Wirkung, 30 Männer und Frauen kamen zum Arbeitseinsatz an die Seebrücke. „Mit dieser Resonanz bin ich sehr zufrieden“, so der Bürgermeister.

Weg muss gepflegt aussehen

Wie Wardecki denken an diesem Morgen auch alle anderen, die sich zur Einweisung für diesen Tag zunächst an der Seebrücke getroffen haben. „Gerade für unsere Gäste muss so ein Weg gepflegt aussehen. So ist das ja kein schöner Anblick“, findet die aus Carlow kommende Gudrun Albrecht, die mit ihrem Mann ein Haus in Boltenhagen vermietet. Als sie von dieser Aktion erfuhr, stand für sie deshalb schnell fest, da mitmachen zu wollen.

Ähnlich war es bei Uwe Sadelberg. „Es ist gut, dass es hier so etwas gibt. Das ist eine schöne Sache, wo ich gerne mitmache“, so der 60-jährige Boltenhäger.

Luftaufnahme der Dünenpromenade Quelle: Prochnow

Witzige Aktion kommt an

Lange dauert es nicht, dann sind die ersten Meter wieder unkrautfrei. Auch, weil sich alle mächtig ins Zeug legen. Boltenhagens Bürgermeister ebenso wie die stellvertretende Kurdirektorin Kathleen Herr oder weitere Anwohner, wie zum Beispiel Bernd Kühn. „Ich finde die Sache einfach Klasse“, so der 72-Jährige. Der erste Schweiß ist da bei ihm und den anderen Teilnehmern an diesem Morgen bereits geflossen. Für die gute Sache tun sie das aber gerne. „Ich finde es witzig, toll und schön“, so die 47-jährige Kati Schütte aus Klütz, die in Boltenhagen aufwuchs und schon deshalb eine besondere Beziehung zum Ostseebad hat. Und ihr Vater Erich Broese (80), der in Redewisch lebt, ergänzt: „Es war Zeit, dass wir hier so etwas machen.“

Sie haben am Sonnabend mitgeholfen. Quelle: Dirk Hoffmann

Bauhof kämpft mit der Melde

Raphael Wardecki, Kathleen Herr und der amtierende Bauhofchef Christian Würtz sind dankbar für die fleißigen Hände. Denn die Melde ist wirklich zu einem Problem geworden. Nach den Sandaufschüttungen für den Bau der Dünenpromenade wächst sie wie wild. „Mehrere Wochen beseitigen wir vom Bauhof dieses Unkraut schon“, erklärt Würtz und zeigt dabei in die östliche Richtung, wo große Teile schon von der Melde befreit worden sind. Beim Rupfer-Zupfer-Tag ist es die westliche Richtung, wo die Melde rausgezogen wird, im Container landet und dann vom Bauhof in Person von Würtz weggefahren wird.

Unbelohnt sollte der Einsatz für die Teilnehmer natürlich nicht bleiben. Das Gemeindeoberhaupt konnte einige Preise von Firmen und Gewerbetreibenden einwerben, die es an besonders emsige Unkraut-Bekämpfer verteilte. Dazu gehörten unter anderem Essens- und Hotelgutscheine ebenso wie zum Beispiel Karten für den Hansapark in Sierksdorf. Stärken konnten sich die Teilnehmer nach getaner Arbeit bei Essen und Getränken in der am Strand liegenden Ostsee-Lounge.

Von Dirk Hoffmann