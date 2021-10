Selmsdorf

Mit Werkzeugen, Schleifpapier und Pinseln wurde in dieser Woche auf dem Spielplatz am Park in Selmsdorfs Ortsmitte gewerkelt. Es waren aber keine Bauhofarbeiter, sondern Mitarbeiter des Energieversorgers Edis, die sich in ihrem Netzgebiet für Kinder und Familien engagieren wollen. Statt Geld spenden sie Arbeitskraft in solchen Aktionen.

So waren jetzt elf Elektroexperten und Kaufleute der Edis in Arbeitskleidung gekommen, um vor Ort anzupacken. Auf dem Selmsdorfer Spielplatz wurden die Spielgeräte gereinigt, abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen. Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf, dankte den fleißigen Helfern vor Ort. „Ich freue mich, dass die Edis nun auch in unserer Gemeinde selbst mit anpackt und unseren Spielplatz verschönert“, sagte er.

Mittelpunkt für Dorf- und Familienfeste

„Wir möchten mit diesen Arbeitseinsätzen die Bereitschaft deutlich machen, auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das heißt für unsere Kolleginnen und Kollegen auch mal ganz praktisch außerhalb der üblichen Aufgaben selbst vor Ort mit anpacken“, so Holger Iffland, Regionalbereichsleiter der Edis.

Die Materialkosten in Höhe von 600 Euro für Schleifpapier, Farbe, Pinsel und alle weiteren Arbeits- und Malerutensilien hatten die Helfer selber als Teil ihrer Spende mitgebracht.

Der Spielplatz im Selmsdorfer Dorfpark war 2010 eröffnet worden. Die Gemeinde hatte etwa 120 000 Euro investiert. Seitdem ist der Park mit Spielplatz immer wieder Mittelpunkt von Dorf- und Familienfesten.

Von Malte Behnk