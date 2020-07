Bad Doberan

Vier Gruppen, die sich in Bad Doberan für den Klimaschutz einsetzen, haben sich zum Klimanetz Bad Doberan zusammengeschlossen. Ziel ist, dass die Stadt in den kommenden Jahren klimaneutral wird. Ein Teil dieses Netzes ist die 2019 gegründete Ortsgruppe von Bündnis 90/ Die Grünen. Weitere Beteiligte sind die Klimagruppe, der Klimatreff im Münster und die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Das Klimanetz hat verschiedene Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen gegründet.

So will eine Arbeitsgruppe ein Verkehrskonzept erarbeiten. In der AG Grünes Doberan soll es um die Bepflanzung in der Stadt gehen und es soll eine Wildblumenwiese mit Insektenhotel angelegt werden. Von der AG Informationsveranstaltung und Workshop werden Gartenbesitzer angesprochen und informiert, wie man Gärten insektenfreundlich gestalten kann.

427 historische Obstsorten

Nicht unbedingt mit dem Klima aber mit der Vielfalt von Obstpflanzen, speziell alten Obstsorten, befasst sich das Team der Obstarche Reddelich. Etwa vier Kilometer von Bad Doberan entfernt werden dort 427 historische Obstsorten auf Streuobstwiesen und in Obstbaumreihen gepflegt.

Die Bäume sind aber noch jung. Sie wurden erst zwischen 2014 und dem Frühjahr 2020 gepflanzt. Der Verein will mit der Anlage von Streuobstwiesen in der Obstarche einen gesicherten Ort für seltene und vom Aussterben bedrohte Obstsorten schaffen und dem schwindenden Sortenspektrum entgegenwirken. Auch regionaltypische Sorten werden gepflanzt. So gibt es eine alte Züchtung der Zisterziensermönche: Die Apfelsorte „Doberaner Borsdorfer Renette“.

