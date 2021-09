Warnow/Gantenbeck

Erik Rüffler und seine Frau Johanna Leitner aus Gantenbeck in Nordwestmecklenburg sitzen gern an ihrem kleinen Hafen. Sie lassen ihre Blicke in die Ferne schweifen und denken dabei nach. Worüber? Über die Zukunft, zum Beispiel.

Eine Zukunft, in der die Wiesen, die unterhalb des Hafens liegen, nicht nur bei Starkregen – dann, wenn der Tarnewitzer Bach über die Ufer tritt – mit Wasser bedeckt sind, sondern möglicherweise generell und gänzlich unter Wasser liegen. Weil der Meeresspiegel aufgrund klimatischer Veränderungen so weit angestiegen ist, dass Gantenbeck nun nicht mehr im Hinterland der Ostseeküste, sondern ganz direkt an der Küste liegt.

Bildergalerie: Kunst in Nordwestmecklenburg: Der Architekt Erik Rüffler

Zur Galerie Mitten auf dem Acker – der Hafen von Gantenbeck

Alles verändert sich ständig

Der Hafen, den Rüffler neben seinem Hof, auf seinem eigenen Land gebaut hat, besitzt eine Hafenmauer aus Feldsteinen und einen Steg sowie ein kleines Bootshäuslein und Bojen, die den Weg in den Hafen weisen. Das alles gehört zu einem sogenannten Land-Art-Projekt (Land-Kunst-Projekt), das Rüffler konzipiert und selbst gebaut hat. „Es wächst immer weiter und verändert sich ständig. Nicht nur weil immer neue Exponate hinzukommen. Schon allein durch die sich in den Jahreszeiten wechselnde Landschaft“, sagt er.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen eines Skulpturen-Kunstparks des Vereins „Art moves Europe“ (Kunst bewegt Europa), dessen Mitglied Rüffler ist. In diesem Jahr wurde der Hafen im Rahmen von Kunst:Offen an Pfingsten der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt.

Immer mehr Fahrradfahrer halten an

Inzwischen, sagt er, halten immer mehr Touristen und Einheimische, die im Klützer Winkel auf ihren Fahrrädern unterwegs sind und an Rüfflers Anwesen vorbeifahren, an. Grund ist meist zunächst das auffällige Betonelement mit dem Bullauge, das direkt neben der Straße steht, die von Oberhof nach Großenhof führt. Durch das man auf den abschüssigen Acker direkt auf Port Gantenbeck hinabschauen kann. „Meist erkennen die Leute nicht sofort, worum es geht“, sagt Rüffler. „Aber sie sind neugierig. Wir kommen immer öfter mit den Menschen, die hier anhalten, ins Gespräch“, sagt Rüffler. Eine Schautafel erklärt inzwischen, worum es geht.

Das, was im ersten Moment durchaus auch amüsiert – dieser magische, runde Blick in eine Gegenwart, hinter der sich eine mögliche Zukunft versteckt –, sagt Rüffler, macht vielen Betrachtern klar, dass sich die Dinge voraussichtlich grundlegend verändern.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manchmal geht es in Gesprächen auch darum, was man zu tun bereit ist oder was nicht. Was angemessen ist als Reaktion auf den Klimawandel, was nicht. Ob man überhaupt wirklich etwas tun kann? Ob es nicht einfach doch schon immer so war, dass sich das Antlitz der Erde eben immer wieder grundlegend wandelt. War nicht dort, wo heute Wüste ist, früher auch Meer und haben sich die majestätischen Gebirge der Erde nicht auch aus dem Wasser erhoben?

Ein Exponat für die Grevesmühlener Kirche

Angesichts der existenziellen Fragen, die sich im Anblick von „Port Gantenbeck“ ergeben können, wundert es nicht, dass Rüffler sich auch mit einem Exponat, einem Boot, das er das Bienenboot nennt, an der Ausstellung in der Grevesmühlener St.-Nikolai-Kirche beteiligt hat, die sich mit der Thematik „Boot oder Arche“ beschäftigt und noch bis Anfang Oktober zu besichtigen ist.

Die Bienen, sagt Rüffler, wären es, die er unbedingt in einer Arche mitnehmen würde, käme es zu einem Weltuntergang. „Ohne Bienen geht schließlich nichts, könnte man in einer neuen Welt nicht wieder neu beginnen.“

Mehrfach ausgezeichnet

Rüffler ist gelernter Zimmermann und studierter Architekt. Er hat bereits einige Kunstprojekte realisiert. Für seine Arbeiten als Bühnenbildner für Theater und Freilichtbühnen und als Produktionsdesigner und Szenenbildner für Filmprojekte wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet.

Von Annett Meinke