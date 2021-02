Upahl

Bei der Arla-Molkerei in Upahl werden nun schwere Geschütze aufgefahren. Weil der Technikraum nach einem Brand in der Produktionsstätte im November vergangenen Jahres schwer beschädigt wurde, muss dieser nun vollständig erneuert werden. Und es ist deutlich zu erkennen: Die Arbeiten laufen an. Seit Montag kommt auf dem Firmengelände ein Kran zum Einsatz – der Riese aus Stahl ragt weit über die Dächer des Unternehmens hinaus.

Und das muss er auch, denn der Kran soll dabei helfen, Teile des Dachs zu erneuern, die durch das Feuer beschädigt worden waren. Seit dem Vorfall nutzte die Arla-Molkerei einen alternativen Technikraum. Er wurde von den Mitarbeitern übergangsweise eingerichtet, um mit der Produktion teilweise fortfahren zu können. „Die Technik ist ein zentraler Bestandteil und steuert alle Anlagen“, so Sprecher Markus Teubner.

Der rund 70 Quadratmeter große Technikraum muss vollständig erneuert werden. Mit ihm auch Teile des Dachs der Molkerei. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Brandursache weiterhin unklar

Dank des technischen Ersatzes lief die Produktion in dem Upahler Werk schon am 27. November wieder an, seit Weihnachten laufen alle sechzehn Produktionslinien. Auch die Milch wird seit geraumer Zeit wieder vollständig in dem Werk angenommen. Zuvor wurden 40 Prozent der Milch an umliegende Molkereien aufgeteilt.

Weshalb es zu dem Brand gekommen war, ist weiterhin unklar. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren berichteten, dass das Feuer schon längere Zeit gebrannt haben müsse. Bei ihrem Eintreffen seien die angrenzenden Räume bereits völlig verqualmt gewesen. Warum der Vorfall erst so spät bemerkt worden war, ist Teil der Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft.

Der Sachschaden im Werk infolge des Brandes liegt Markus Teubner zufolge bei rund vier bis sechs Millionen Euro. Zum Produktionsausfall macht das Unternehmen keine Angaben. Die Herstellung einzelner Produkte, wie zum Beispiel Skyr und Sahne, konnte teilweise in andere europäische Arla-Werke verlagert werden oder es wurde auf Lagerbestände zurückgegriffen, zum Beispiel bei der Arla Bio Weidemilch, um so den Produktionsausfall zu begrenzen.

