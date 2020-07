Upahl

Aus wirtschaftlichen Gründen verlagert die Molkereigenossenschaft Arla Foods ihre gesamte Milchmenge von der kleinen Molkerei in Karstädt ( Brandenburg) in das Milchwerk in Upahl. In der Folge stellt das Unternehmen die Milchpulverproduktion am Standort in Karstädt im Landkreis Prignitz zum Ende des Jahres ein. Den 19 dort beschäftigten Mitarbeitern wird betriebsbedingt zum 31. März kommenden Jahres gekündigt. Bereits Mitte Februar hatte Arla seine Pläne den betroffenen Mitarbeitern mitgeteilt. Seitdem seien mit dem Betriebsrat Gespräche zu möglichen Alternativen für den Standort sowie zu den Details der Standortschließung geführt worden, teilt das Unternehmen mit.

Rückläufige Milchmenge seit 2017 im Nordosten

Hintergrund der Schließung des Standortes ist unter anderem die rückläufige Milchmenge in der Region der östlichen und nördlichen Bundesländer seit 2017. Vor der Entscheidung hatte das Unternehmen bereits verschiedene Optionen für den Fortbestand der Molkerei in Karstädt geprüft, konnte aber keine wirtschaftlich, tragfähige Lösung finden. Denn der kleine Standort Karstädt habe im internationalen Wettbewerbsvergleich zu geringe Kapazitäten, um Magermilchpulver auch zukünftig wirtschaftlich zu produzieren. Zudem hätte der Standort Investitionen benötigt, um seinen technischen Standard auf den neuesten Stand zu bringen.

95 Millionen Kilogramm Milch zusätzlich für Upahl

Gleichzeitig verfügt das deutlich größere Arla Werk in Upahl im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern über weitere Kapazitäten, um das Milchvolumen von derzeit zirka 95 Millionen Kilogramm pro Jahr aus Karstädt zu verarbeiten, und das ohne Zusatzinvestitionen. Nach der Schließung des Werkes in Karstädt werde die Milch aus der Region von den Arla Milchsammelwagen in das Werk in Upahl gebracht und dort verarbeitet, heißt es dazu. Für die Arla Landwirte rund um Karstädt würden sich daraus keine Änderungen ergeben.

