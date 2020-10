Arpshagens Gutshaus könnte Hotel oder Gesundheitszentrum werden

Arpshagen

Das Gutshaus in Arpshagen war einst das Zentrum des kleinen Dorfes am Rande von Klütz. Seit die letzten Bewohner dort ausgezogen sind, ist es ruhig auf dem großen Grundstück geworden. Wolfgang Büscher, der das um 1900 erbaute Haus 2017 gekauft hat, möchte das ändern. Er stellt sich vor, ein kleines Hotel oder ein interaktives Gesundheitszentrum aus dem Herrenhaus zu machen.

Aus der Internetbranche aufs Land

„Ich habe wohl einen Hang zu verrückten Immobilien“, sagt Wolfgang Büscher, der vor etwa 13 Jahren schon die alte Molkerei in Klütz gekauft hat, in der heute Galerien für Kunst und Kunsthandwerk betrieben werden. Eigentlich kommt Büscher nämlich aus der Internetbranche, hat bei Verlagen unter anderem in Berlin und Hamburg gearbeitet, Startups begleitet und Datenanalysen gemacht. Vor drei Jahren, durch die Molkerei war er inzwischen regelmäßig in Klütz, wurde er dann zum Besitzer des Herrenhauses.

Eines der bereits eingerichteten Zimmer im Obergeschoss des Gutshauses von Arpshagen. Quelle: Malte Behnk

Ein Jahr Grundstück aufgeräumt

„Es stand schon sehr lange zum Verkauf“, sagt Wolfgang Büscher, der nach dem Kauf erstmal ordentlich anpacken musste. „Ich habe ein Jahr lang das Grundstück aufgeräumt.“ Viel Müll und Schrott musste er entfernen. Bei der Besichtigung des Hauses habe noch Hausmüll in einigen Räumen gelegen.

Umbau in Abstimmung mit Denkmalschutz

Davon ist heute nichts mehr zu merken – im Gegenteil. Auch wenn noch einige Sanierungen und Renovierungen anstehen, ist es auch ohne Heizung recht wohnlich in den meisten Räumen. „Im Sommer haben hier Freunde etwas Ferien gemacht“, erklärt Wolfgang Büscher die gemütliche Einrichtung mancher Räume. „Ohne Heizung wird es jetzt aber ungemütlicher“, sagt Büscher, denn auch die Dämmung, die Ausstattung mit Öfen oder einer modernen Heizanlage muss mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Ohne diese Behörde geht an dem Gutshaus fast nichts.

Teilweise ist noch alter Stuck an den Decken des um 1900 gebauten Hauses. Quelle: Malte Behnk

Besitzer möchte öffentliche Nutzung

Eine Möglichkeit, die sich Büscher als künftige Nutzung des Baudenkmals vorstellen kann, wären Wohnungen, Ferienwohnungen und eine Art Mehrgenerationenhaus im eigentlichen Herrenhaus. „Hier gab es auch schon früher Gästezimmer, das wäre also durchaus möglich“, sagt er. „Ich möchte aber auch eine öffentliche Nutzung“, sagt Büscher, der das Baudenkmal gerne zeigen möchte. „Deswegen finde ich auch eine rein touristische Nutzung interessant, weil es in Klütz auch kein Hotel gibt.“

Zweites Gebäude für ein Hotel

Für einen reinen Hotelbetrieb wäre das Gutshaus aber eigentlich zu klein. Zwölf Gästezimmer könnte Wolfgang Büscher einrichten, wenn es auch eine Rezeption und eine kleine Gastronomie geben soll. Mit einem zusätzlichen Gebäude könnte er weitere zwölf Zimmer schaffen, was einen Betrieb wirtschaftlich machen könnte. „Damit würde ich auch die ursprüngliche Form des Gebäudeensembles ähnlich wieder herstellen“, sagt Büscher. Zum Gutshaus gehörten nämlich ursprünglich zwei Stall- und Scheunengebäude links und rechts vom Gutshaus.

Das Gutshaus in Arpshagen wurde um 1900 gebaut. Wolfgang Büscher hat es 2017 gekauft. Quelle: Malte Behnk

Bebauungsplan müsste geändert werden

Das rechte Gebäude steht noch und ist aufwendig saniert, heute ein reetgedecktes Wohnhaus. Das linke Gebäude wurde allerdings schon um 1950 abgerissen. „Im Bebauungsplan ist an der Stelle aber ein Baugrundstück für ein Einfamilienhaus eingetragen“, sagt Büscher. „Das könnte ich sofort bauen.“ Es würde aber nicht seinen Zwecken entsprechen. Daher kam ihm eine Einwohnerversammlung gelegen, in der über den Bebauungsplan von Arpshagen gesprochen wurde. „Das führte aber leider zu keinem Ergebnis, weil es im Dorf verschiedene Interessen gibt“, so Büscher. Daher könne es auch darauf hinauslaufen, dass der Plan ganz aufgehoben wird. „Ich fände es gut, wenn eine Lösung für alle gefunden wird“, sagt Büscher.

Netzwerk der Mediziner und Naturheilkundler

Nach seiner Vorstellung könnte im Gutshaus auch ein „interaktives Gesundheitszentrum“ entstehen. „Es wäre toll, wenn sich in einer Art Gesundheitsnetzwerk Klützer Winkel Schulmediziner und Naturheilkundler zusammenfinden und zum Beispiel Therapien anbieten, die an Ursachen und nicht an Symptome arbeiten“, beschreibt Wolfgang Büscher. „Ein Team dafür zu finden und unterschiedliche Denkweisen zusammen zu bringen, ist die große Herausforderung.“

Von Licht durchflutet ist der mittlere Raum des Gutshauses in den sich Wolfgang Büscher sofort verliebte. Quelle: Malte Behnk

Lieblingszimmer von Licht durchflutet

Bauarbeiten stehen für den Gutshausbesitzer momentan nicht in großem Maße an. „Es werden einige Sicherungsarbeiten gemacht und nach und nach baue ich auch innen weiter aus – immer in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde“, sagt Büscher. Gibt es eine Entscheidung der Stadt über den Bebauungsplan in Arpshagen, will er den Ausbau schneller vorantreiben. Bisher sind im Obergeschoss zwei Räume zum Wohnen ausgebaut und es gibt im Erdgeschoss eine große Küche mit angrenzendem Essraum. In der Mitte des Hauses liegt Büschers Lieblingszimmer. „Als ich hier stand, wusste ich, dass ich das Haus kaufen will“, sagt er und die Sonne scheint durch Fenster von der Rückseite und aus den beiden benachbarten Zimmern links und rechts herein. Auch von der Vorderseite und der geschlossenen Veranda scheint das Licht bis in diesen mittleren Raum.

