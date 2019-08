Grimmen/Grevesmühlen

Schnelle Beine trotz tropischer Temperaturen bewiesen die drei Leichtathleten Mila Heinen (W7), Jolin Heidenreich (W10) und Arthur Rath (M10) beim diesjährigen „Gristaf“ in Grimmen. Das Trio reiste für den Sportverein Blau-Weiß Grevesmühlen an. Im Sprint über 50 Meter konnten alle überzeugen. Arthur Rath gewann den Vorlauf mit 7,79 Sekunden und legte im Finale noch einmal eine Schippe drauf. Mit 7,75 Sekunden holte er nicht nur die Goldmedaille, sondern stellte dazu noch den Vereinsrekord ein.

Nicht weniger spannend war das Rennen in der W10. Hier lief Jolin Heidenreich nach 7,98 Sekunden als Dritte über die Ziellinie.

Mila Heinen sprintete in der W7 mit einer Vorlaufzeit von 9,11 Sekunden – das bedeutete für sie persönliche Bestzeit – ins Finale und gewann auch dieses mit deutlichem Vorsprung in 9,13 Sekunden.

Zwei weitere Medaillen holte Arthur Rath über 800 Meter (Gold) und mit 4,06 Meter im Weitsprung (Silber). Auch Mila konnte im Weitsprung überzeugen. 2,89 Meter zeigte das Maßband an. Mit Silber in der Tasche fuhr sie nach Hause.

„Ich bin mit den gezeigten Leistungen meiner Athleten im Vorfeld der kommenden Landesmeisterschaften sehr zufrieden“, freut sich Trainer Ingo Heinen. Am 7. September treten die Sportler in Greifswald an.

Von Ingo Heinen und Jana Franke