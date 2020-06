Atemberaubend: So schön ist der Nordwesten aus der Luft

Grevesmühlen

Gerade einmal 156 000 Menschen leben in Nordwestmecklenburg, das sind 74 pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Monaco teilen sich rund 19 000 Menschen einen Quadratkilometer, ähnlich übersichtlich wie in Nordwestmecklenburg ist es auf der Welt zum Beispiel in Kroatien (73). Aber zurück in den Nordwesten, große Felder mit dichten Hecken, Sölle, in denen seltene Vögel nisten, die wunderbare Ostseeküste, die in weiten Teilen noch ihren natürlich Ursprung hat und die kleinen Städte und Dörfer sind mit ein Grund, weshalb Mecklenburg-Vorpommern eines der beliebtesten Urlaubsländer ist. Klicken Sie sich einfach durch die Bildergalerie.

Zur Galerie Boltenhagen, die Mole in Wohlenberg, Grevesmühlens Innenstadt, das Piraten Open Air oder Schloss Bothmer, aus der Luft gesehen haben diese Orte eine ganze besondere Faszination.

Von Michael Prochnow