Audi-Fahrer flieht bei Schlagsdorf vor Polizei – Beamte bitten um Hinweise

Weil er bei der Autofahrt sein Handy nutzte, wollte die Polizei gegen 9.15 Uhr einen Audi-Fahrer in Groß Molzahn (Nordwestmecklenburg) kontrollieren. Als der Mann die Beamten bemerkte, gab er Gas.

Der Fahrer des schwarzen Audi A6 Avant war 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Die Beamten nahmen die Verfolgung Richtung Landesgrenze Schleswig-Holstein auf. Der Mann bog in Schlagbrügge links auf einen Feldweg in Richtung des Lankower Sees ab. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse und rücksichtslosen Fahrweise des Mannes vergrößerten die Beamten den Abstand zum Audi. Wenige hundert Meter weiter, nahe des Lankower Holzes, konnten sie eine frische Ölspur wahrnehmen. Sie folgten der Spur soweit es ging mit dem Streifenwagen und setzten die Verfolgung dann zu Fuß fort.

Kurz darauf fanden sie den Audi vor einer schmalen Fußgängerbrücke. Der Unbekannte hatte die Kennzeichen entfernt und war nirgends zu finden. Auch eine Fahndung blieb erfolglos.

Pkw-Bergung dauerte mehrere Stunden

Wie sich herausstellte, war der schwarze Audi A 6 Avant (Erstzulassung 2002) weder zugelassen, noch pflichtversichert. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Bergung gestaltete sich jedoch schwierig. Aus Richtung Schlagbrügge kam man nicht an den Pkw heran, die Wege waren selbst für Fahrräder schwer befahrbar. Also musste das Geländer der Fußgängerbrücke in Teilen demontiert werden. Letztlich gelang es dem Abschleppdienst gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schlagsdorf, das Fahrzeug nach mehreren Stunden zu bergen.

Wer Angaben zum Fahrer oder dem Audi A 6 machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter Tel. 038 86 / 72 20 zu melden.

