Auf Betrugsmasche reingefallen: Ehepaar aus Veelböken verliert 1000 Euro

Veelböken

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, ist ein Ehepaar aus Veelböken Opfer einer Betrugsmasche geworden. Am Freitagabend wandten sich die beiden Senioren an die Polizei in Gadebusch. Bereits am 10. Juni kündigte ein unbekannter Anrufer, der sich als Mitarbeiter einer Lotteriefirma vorstellte, ihnen einen Lottogewinn in unbekannter Höhe an.

Sie sollten eine Gebühr für den Geldtransport in Form von Google-Play-Karten zahlen. Das Ehepaar kaufte die Karten im Wert von 1000 Euro und übermittelte dem Täter die Codes, da sie tatsächlich Lotto spielten. Am Freitagabend, meldete der Anrufer sich erneut und forderte weitere Google-Play-Karten-Codes im Wert von 3000 Euro. Daraufhin haben die Senioren die Polizei kontaktiert.

Anzeige

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Nach Angaben der Polizei, versuchen Betrüger immer wieder mit verschiedenen Maschen (Enkeltrick, „falsche Polizisten“, Gewinnversprechen) an das Geld älterer Menschen zu gelangen. Deshalb warnt die Polizei und rät kritisch zu sein, da Trickbetrüger kreativ, geschickt und redegewandt seien.

Weitere OZ+ Artikel

„Gehen Sie keineswegs auf Forderungen ein. Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld an Fremde“, so die Polizei. Außerdem rät die Polizei ältere Menschen zu sensibilisieren.

Mehr zum Lesen:

Von OZ