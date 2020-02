Grevesmühlen

Es ist sieben Uhr auf dem Bauhof in Grevesmühlen. Ein nasskalter Wintermorgen. Sven Winter schwingt sich hinter das Lenkrad seines Iveco-Transporters und überprüft noch ein letztes Mal, ob alles, was er braucht, dabei ist. Eine Rolle blaue Müllsäcke, zwei verschiedene Paar Handschuhe, Schlüssel für die Mülleimer. Dann geht’s los. Der 23-

Sven Winter (23) auf seiner Tour durch die Innenstadt in Grevesmühlen. Quelle: Kilian Huschke

Jährige fährt dreimal pro Woche die Müllrunde, wie die Männer vom Bauhof die Tour nennen. Montags, mittwochs und freitags leert er Müllkörbe aus, wechselt blaue Säcke und füllt Hundekot-Beutelstationen auf. Bei jedem Wetter. Ich habe ihn als OZ-Reporter einen Tag lang begleitet.

Seit April 2019 ist der gelernte Tiefbauer im Team von Manuela Harder, der Chefin des Bauhofes seit 2006. „Morgens fängt man am besten am Lustgarten an, bevor beim Hort der Betrieb losgeht. Wenn die Eltern kommen, dann hat man hier für den Transporter kaum noch Platz.“

Bei Regen wird die Arbeit anstrengend

Die nasskalte Witterung macht dem 23-Jährigen nichts aus, nur bei Regen gehe die Arbeit nicht ganz so leicht von der Hand. Doch die Bewegung bei der Arbeit, das ständige Ein- und Aussteigen in den Transporter halte ihn warm, sagt er. Denn sind die ersten Mülleimer in der Innenstadt an der Reihe, der Inhalt ist überschaubar. Der Grund: „Das wird wohl am Orkan letzte Woche liegen. Da gehen die Leute kaum raus. Aber ich hab es lieber so leer, als wenn die Körbe schon überquellen.“

Der Bauhof in Grevesmühlen entleert jeden Montag sämtliche Müllbehälter der Stadt. Quelle: Kilian Huschke

Eines der größten Probleme mit den öffentlichen Mülleimern sei der viele Hausmüll, der vor allem in der Wismarschen Straße und um die Kirche entsorgt werde, sagt der 23-Jährige. Vor allem Windeln und Essensreste findet er dort immer wieder in den Behältern. Dazu kommen Zeitungen, Verpackungen und auch ab und an Sondermüll. Neben Batterien und Akkus habe er auch schon Teile eines Verstärkers gefunden. Doch dieses Mal ist kaum etwas dabei, über das sich Sven Winter und seine Kollegen besondern wundern.

Hundekotbeutel, die in der Sonne schmoren

Ein halb gefüllter Kaffeebecher ist schon eine der unangenehmeren Sachen an diesem Tag. Als ich ihn frage, ob er denn schon mal wirklich Ekelhaftes gefunden habe, muss Sven lachen: „Ich habe davor bei NWL (Tochterfirma des Zweckverbands Grevesmühlen) gearbeitet. Danach ist man schon ein wenig abgehärtet. Aber natürlich ist ein Hundekotbeutel, der im Sommer den halben Tag vor sich hin schmort, immer grenzwertig. Irgendwann wird aber alles zur Routine und man gewöhnt sich daran“, sagt er und lächelt. Der Job eben.

Der Bauhof in Grevesmühlen entleert jeden Montag sämtliche Müllbehälter der Stadt. Quelle: Kilian Huschke

Ich sitze im Transporter neben Sven Winter und wundere mich, wie eine Tüte McDonalds-Müll in die August-Bebel-Straße kommt. Die nächsten Filialen sind in Wismar und an der Autobahn bei Schönberg, also mindestens 20 Kilometer entfernt. Einen Beutel Müll von Wismar nach Grevesmühlen zu fahren, nur um ihn dann auf den Bürgersteig zu legen, erscheint mir schon etwas unsinnig.

Sven Winter hat jede Menge zu tun, da ist es sehr hilfreich, wenn manche Leute Müll oder größere Äste neben die Mülleimer legen, damit er diese nicht auf dem ganzen Kirchplatz verteilt suchen muss. Zudem ist er der mobilste der Bauhofmitarbeiter. Das heißt, wenn der Kollege, der mit der Kehrmaschine unterwegs ist, anruft, dass Äste auf der Straße liegen, die zu groß für die Maschine sind, muss Sven Winter sich darum kümmern. Durch solche Aufgaben, die sich häufen können, kann die eine Stunde Routinearbeit in der Innenstadt schon mal um eine halbe oder ganze Stunde zusätzliche Arbeit verlängert werden. „So etwas ist natürlich tagesabhängig. Aber manchmal läppern sich solche kleinen Aufgaben und dann fährt man eine ganze Weile umher.“

Jede Menge Müll an den Containerstellplätzen

Daniel Till (41) und Lars Kunert (44) erhalten solche Anrufe nicht. Sie kümmern sich an diesem Tag ausschließlich um die großen Container für Flaschen ohne Pfand, Pappe und Altkleider. Die Container entleert eine Entsorgungsfirma, der Bauhof allerdings sorgt dafür, dass rund um die Stellplätze Ordnungs herrscht. Denn diese Plätze benötigen volle Aufmerksamkeit, da sich nicht jeder die Mühe macht, seinen Müll auch in die Container zu entsorgen. Vielen scheint es zu reichen, den Kofferraum in der groben Umgebung der sogenannten „Iglus“ zu entladen. Für mich als Beobachter ist es schockierend, zu sehen, wie viel Müll einfach hinter die Container geworfen wird. Auch wenn ein Container bereits voll ist, hält das viele Leute nicht ab. Vor allem bei Pappe und Wind ist das sehr unpraktisch, da sich der Müll bei der nächsten Bö oft über den ganzen Parkplatz verteilt, oder sich im Regen auflöst, wobei die dabei entstehende Pampe noch schwerer zu entfernen ist.

Detektivarbeit am illegalen Müll

„Manchmal haben wir Glück und ein Stück Müll, das illegal abgeladen wurde, hat eine Adresse darauf. Dann können wir es zurückverfolgen und die Täter werden abgemahnt. Aber das ist leider selten der Fall“, sagt Daniel Till, der seit 2015 auf dem Bauhof mitarbeitet. Seit es die Container an der Gebhartstraße gibt, sei der illegal abgeladene Müll aber insgesamt weniger geworden. Die Überwachungskamera an dem Containerstellplatz hat offenbar Wirkung gezeigt. Zumindest teilweise. Denn bereits einen Tag, nachdem ich die Männer dabei begleitet habe, wie sie zwischen und hinter den Containern den Müll entfernt haben, liegt schon wieder neuer Abfall dort. Wer macht so etwas? „Viele Probleme mit Müll können oft sehr einfach vermieden werden. Aber aus Bequemlichkeit achten die Leute eben nicht auf die korrekte Entsorgung“, meint auch Lars Kunert.

Komplette Couchgarnitur im Stadtgebiet entsorgt

Der Bauhof in Grevesmühlen, Daniel Till (links) und Lars Kunert sind täglich in der Stadt unterwegs. . Quelle: Kilian Huschke

Das wahrscheinlich größte Problem sind die Mengen an Sonder- und Sperrmüll, die im Stadtgebiet und in den angrenzenden Wäldern und an Feldwegen immer wieder abgeladen werden. Das Duo vom Bauhof musste unter anderem schon eine ganze Couchgarnitur, Säcke mit Essensresten, Fernseher und riesige Verpackungen aus Pappe, wie zum Beispiel von Ikea, entsorgen und gesondert zu GER fahren. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Geld.

Und was wünschen sich die Jungs vom Bauhof von den Leuten? Auf jeden Fall mehr Umweltbewusstsein und mehr Respekt vor der Arbeit des Bauhofes. Denn kaum jemand sieht, was die Männer um Chefin Maria Harder leisten. Beim Stadtfest im Sommer zum Beispiel sind sie die ersten und die letzten, die die Innenstadt aufräumen und sauberhalten. Am frühen Morgen zum Beispiel, wenn die letzten Partygäste erst nach Hause gehen, dann fegen die Jungs bereits den Marktplatz, leeren die Müllstationen und bringen Tische und Bänke zu den Festplätzen. Hut ab und danke dafür!

