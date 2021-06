Schönberg/Rehna

Urlaub heißt für die meisten Touristen, die Nordwestmecklenburg besuchen, vor allen Dingen Ostseestrand. Doch nur Strand ist auf Dauer dann doch ein wenig langweilig. Ausflüge in die Umgebung sind deshalb oft Bestandteil der Urlaubsplanung, nicht selten mit dem Fahrrad. Darauf setzen viele Kulturorte in der Region, unter anderem die kleineren Museen, die nach langer Corona-Durststrecke endlich wieder Besucher empfangen dürfen.

Im äußersten Westen des Landkreises, in der sogenannten Maurine-Radegast-Region, haben sich vor einiger Zeit vier Museen und noch ein paar andere kulturelle Akteure zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Es geht vor allen Dingen darum, Touristen, jedoch auch Einheimische noch besser über kulturelle Angebote zu informieren und mehr Anreize für einen Besuch zu schaffen.

Zur Kooperative gehören unter anderem das Volkskundemuseum in Schönberg, das Kloster in Rehna, das Grenzhus in Schlagsdorf und das Schlossmuseum und die Museumsanlage in Gadebusch.

Regionale Museen brauchen Aufmerksamkeit

Warum es so notwendig ist, sich gerade jetzt solidarisch miteinander zu verbinden, erklärt Olaf Both, Museologe und Leiter des Volkskundemuseums in Schönberg: „Die Corona-Krise bedroht die gesamte Kulturbranche und damit auch viele regionale Museen in ihrer Existenz. Kulturförderung ist für Kommunen bisher keine Pflichtaufgabe. Zurzeit sind viele Kultureinrichtungen von Mittelkürzungen betroffen. “

Museumsleiter Olaf Both zündet eine Stubenlampe mit Kosmosbrenner (um 1900) an. Sie ist Teil der Lampenausstellung im Volkskundemuseum Schönberg. Quelle: Malte Behnk

Amtliche Unterstützung für die Kooperation gibt es inzwischen vom Amt Schönberger Land, vom Amt Rehna und vom Amt Gadebusch, berichtet Antje Reinhold, Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation in Rehna. Zudem sind 15 000 Euro aus dem Euro-Fonds LEADER bewilligt worden. Geld, das helfen soll, ein Projekt der Kooperationspartner in seiner Umsetzung zu fördern.

Es geht um die Erstellung einer Broschüre zu den Rad- und Wanderwegen in der Region Maurine-Radegast mit deutlich ausgewiesenen Anlaufpunkten wie den Museen und anderen Kulturorten im Gebiet und unter anderem auch in der Region ansässiger Gutshäuser.

Für die Sommersaison 2021, sagt Reinhold, wird die Broschüre und die dazugehörige Webseite den Touristen und Einheimischen zwar noch nicht zur Verfügung stehen können, doch bis Ende des Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein. „Wir müssen unbedingt noch viel präsenter werden in der Öffentlichkeit“, weiß Reinhold. Dabei ginge es auch darum, die sozialen Medien verstärkter als bisher zur Vermittlung bestimmter kultureller Inhalte zu nutzen.

Bedeutende ethnografische Sammlung

Welche Schätze der Öffentlichkeit verloren gingen, würden regionale Museen tatsächlich aus finanziellen Gründen von der Bildfläche verschwinden, wird Besuchern klar, die das Schönberger Volkskundemuseum betreten.

Die sich dort befindende Dauerausstellung mit prachtvoll verzierten Möbeln aus vergangenen Zeiten, alten Uhren, regionalen Trachten, Kirchenschätzen, Gemälden, Uniformen, altertümlichem Schmuck, historischen Fotografien, Holzschnitzereien, historischen Maschinen und noch vielem volkskundlich Wertvollem mehr gehört zu den bedeutendsten ethnografischen Sammlungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Volkskundemuseum in Schönberg existiert sei 1903.

Abenteuerreisen durch die Sowjetunion

Das Grenzhus Schlagsdorf, unweit der ehemaligen innerdeutschen Grenze, beschäftigt sich vor allen Dingen mit der jüngeren deutsch-deutschen Geschichte vor und nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Neben der Dauerausstellung laufen in Schlagsdorf verschiedenste Sonder- und auch Kunstprojekte, derzeit unter anderem die Sonderausstellung: „Unerkannt durch Freundesland – Illegale Reisen durch das Sowjetreich“.

In der Ausstellung sind Fotografien von DDR-Bürgern zu sehen, die mit einem Transitvisum für zwei Tage zu wochenlangen Entdeckungs- und Abenteuerreisen durch die Sowjetunion starteten. Dabei ignorierten sie häufig die gesetzlichen Regeln und Sicherheitsbestimmungen und setzten mutig auf Schlupflöcher und die russische Gastfreundschaft.

Mehr Infos Außer den Ausstellungen gibt es im Volkskundemuseum in Schönberg, im Kloster Rehna, im Grenzhus Schlagsdorf und im Museum Gadebusch noch viele weitere Sommer-Veranstaltungen, unter anderem Konzerte und Sommerfeste. Auskunft zu allen Veranstaltungen, zu den Adressen und Anfahrtswegen finden sich detailliert auf den Webseiten der Museen: www.volkskundemuseum-schoenberg.de www.kloster-rehna.de www.grenzhus.de www.schloss-museum-gadebusch.de

Kunstausstellung des Norddeutschen Rundfunks

Im Kreuzgang des Klosters in Rehna läuft ab dem 26. Juni bis zum 10. Oktober die Kunstausstellung des NDR (Norddeutscher Rundfunk) „Weite und Licht, Norddeutsche Landschaften“. In der Nachkriegszeit kauften die Intendanten des NDR Kunstwerke auf, einerseits um Künstler gezielt zu fördern, andererseits, um die kargen Büroräume des NDR zu gestalten.

Klostergarten Rehna. Quelle: Klosterverein Rehna

1997 kam dann erstmals der Gedanke auf, die Bilder in einer Ausstellung zu zeigen. Seitdem wandert die Ausstellung durch das gesamte Sendegebiet des NDR und macht jetzt Station im Kloster Rehna. Anstatt einer Vernissage wird es zur Mitte der Ausstellungszeit eine Midissage geben. Sie wird am 14. August um 16 Uhr stattfinden.

Schlacht bei Gadebusch

Den Abschluss einer kleinen Museums-Rundreise an einem Urlaubstag könnte die Stadt Gadebusch mit ihrem historischen Ensemble von Schloss-Museum und Museums-Anlage bilden.

Gebaut wurde das Gadebuscher Schloss in den 1570er Jahren. Seit dem 13. Jahrhundert befand sich an gleicher Stelle bereits eine Burg. Die Museums-Anlage unterhalb des Renaissance-Schlosses, die im Jahr 2006 neu eröffnet wurde, fasziniert Besucher nicht nur aufgrund des Blicks vom Museumshof auf den Burgsee, sondern vor allen Dingen wegen der Auseinandersetzung mit der letzten Schlacht des Nordischen Krieges – der Schlacht bei Gadebusch im Jahr 1712. Um die 800 Zinnfiguren veranschaulichen das Schlachtgeschehen vom 20. Dezember 1712, das in Wakenstädt bei Gadebusch stattfand.

Von Annett Meinke