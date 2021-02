Auf alten Handelswegen von Lübeck bis nach Rostock

Grevesmühlen

Knapp 16 Kilometer sind es von Dassow bis nach Grevesmühlen, die Bundesstraße 105 verbindet die beiden Orte in Mecklenburg und führt dann weiter in Richtung Osten über Wismar und Rostock. Mit dem Auto dauert die Fahrt von Dassow nach Grevesmühlen etwa 15 Minuten. Vor 150 Jahren brauchten Reisende für die Strecke vier Stunden mit der Kutsche. Das geht unter anderem aus den Aufzeichnungen von Thomas Nugent hervor, der 1781 seinen Reisebericht veröffentlichte, der eindrucksvoll die Bedingungen der damaligen Zeit beschreibt. So übernachteten die Insassen der Postkutsche damals in Dassow, weil im Wirtshaus nur zwei Betten zur Verfügung standen, wurde für die übrigen Passagiere Stroh auf dem Boden ausgebreitet, darüber wurde ein Laken gelegt – fertig war das (kostenpflichtige) Nachtquartier. Gegen 4 Uhr am frühen Morgen ging es weiter, um 8 Uhr traf die Postkutsche dann in Grevesmühlen ein. Die Wege beschreibt Thomas Nugent als teilweise schwer befahrbar, gepflasterte Straßen habe es zwar gegeben, doch der Zustand sei teilweise katastrophal gewesen. Lediglich zwischen Grevesmühlen und Wismar sei der Weg geebnet worden, so dass die Passagiere nicht ganz so arg durchgeschüttelt wurden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Katastrophale Straßenverhältnisse

1905 fuhr das letzte Mal eine Postkutsche von Grevesmühlen nach Klütz. Quelle: Archiv

Anzeige

Ähnlich beschreibt es Mr. Charles Apperley, der 1828 sich mit seiner eigenen Kutsche aber geliehenen Postpferden und einem deutschen Kutscher auf den Weg von Hamburg nach Zierow bei Wismar begab. „Der Weg war in einer Verfassung, die einen Engel um seine Ruhe gebracht hätte, sollte jemals ein Dampfwagen die Strecke befahren, so werden 100 Pferdestärken nicht zu wenig sein, um ihn in Gang zu halten“, schreibt der Engländer in seinen Aufzeichnungen über die Straße, die von Hamburg nach Lübeck führte. In Mecklenburg wurde es nicht viel besser. Das Pflaster auf den Handelsstraßen, die über Dassow und Grevesmühlen führte, sei in einem unglaublich schlechtem Zustand gewesen, so Apperley. Ausgebessert wurden den Aufzeichnungen zufolge die Straßen damals offenbar mit Holz aus den umliegenden Wäldern, was den Zustand nur kurzfristig linderte.

Bauern mussten die Straßen flicken

Vor 150 Jahren entstand die Bahnlinie Lübeck-Bad Kleinen Der erste Zug hielt in Grevesmühlen an, als am 1. Juni 1870 die Eisenbahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen in Betrieb genommen wurde. 1905 kam dann eine zweite Bahnlinie nach Klütz hinzu Lübeck hatte als Handels- und Wirtschaftsstandort für den Westen Mecklenburgs eine herausragende Bedeutung. Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke nach Hamburg im Jahr 1865 existierte eine schnelle Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Häfen der Ostsee (Lübeck) und der Nordsee (Hamburg). Eine direkte Eisenbahnverbindung zwischen Lübeck und den mecklenburgischen Städten Schwerin und Wismar hätte die regionale Bedeutung Lübecks zusätzlich gestärkt – und zwar zulasten Mecklenburgs. Die Landesregierung wollte die eigenen Städte schützen. Es ist wahrscheinlich aus diesem Grunde niemals zu einer direkten Eisenbahnverbindung zwischen Schwerin oder Wismar nach Lübeck gekommen, obwohl diese Projekte über Jahrzehnte hinweg immer wieder geplant und diskutiert wurden. Die Schweriner Regierung genehmigte schließlich den Bau einer Eisenbahn zwischen dem Dorf Kleinen am Schweriner See und Lübeck. Damit hatte sich nach langer Diskussion die kürzeste Variante des Lückenschlusses nach Lübeck durchgesetzt. Und Kleinen (ab 1915 „Bad Kleinen“) wurde zum wichtigsten Bahnknoten im Nordwesten Mecklenburgs. Einer privaten Eisenbahngesellschaft, die 1866 mit dem Bau des Lückenschlusses begann, ging nach zwei Jahren Bauzeit das Geld aus. Schließlich übernahm die Großherzogliche Friedrich-Franz-Eisenbahn die halbfertige Strecke. Die Bauarbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll, denn immer wieder rutschten Dämme ab oder erwies sich der Baugrund als nicht tragfähig. Der Neubau einer Trave-Brücke und die Einbindung der neuen Bahnstrecke in den damaligen Lübecker Personenbahnhof stellten die Ingenieure ebenfalls vor größere Probleme. Im Sommer 1870 war es dann so weit. Die „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg“ kündigten am 31. Mai 1870 die Eröffnung der Bahnstrecke an – allerdings mit einer Kommunikationspanne, denn der Fahrplan war noch nicht veröffentlicht: „Über die Abgangszeit der einzelnen Züge ist bisher nichts Bestimmtes zu erfahren gewesen, doch wird, wie wir hören, auf den Anschluss anderer Bahnen Rücksicht genommen.“

Das Problem bei der Straßenunterhaltung, also Reparatur und Pflege, war damals übrigens das gleiche wie heute. Grundsätzlich zuständig, so geht es aus den „Einblicken“, einer Veröffentlichung des Landkreises Nordwestmecklenburg, hervor, lag und liegt bei den Anliegern. Eine sogenannte Wegebesichtigungs-Kommission befasste sich bereits vor 200 Jahren mit dem Zustand der Post- und Kommerzialstraße, in die die Wege damals unterschieden wurden. Wurden Schäden festgestellt, so wurden die Anlieger, Kommunen ebenso wie der Landadel aufgefordert, sie zu beseitigen. Weil dazu in der Regel die Bauern herangezogen wurden, die weder Zeit noch Lust hatten auf die zusätzlichen Aufgaben, war das Ergebnis dementsprechend.

Neue Wegeführungen im Verlauf der Jahrhunderte

Als Kommerzialstraßen wurden übrigens jene Straßen bezeichnet, auf denen auf dem kürzesten Weg Waren von einer Metropole zur anderen transportiert wurden, dazu gehörte zum Beispiel die Verbindung von Lübeck über Wismar nach Rostock. Poststraßen hingegen verbanden die einzelnen Städte und Dörfer und hatten in regelmäßigen Abständen Unterkünfte anzubieten sowie die Möglichkeiten, die Pferde zu wechseln. Eine dritte Kategorie bildeten die privaten Zollstraßen, die in einem besseren Zustand waren, aber die Gebühr kosteten. Eine der wichtigsten Verbindungen damals war beispielsweise die Straße von Wismar über Neuburg und Neubukow nach Rostock, in einigen Teilen verläuft die B 105 auf diesem Weg, allerdings weicht der Verlauf von vor 200 Jahren einige Male von der heutigen Straße ab. so beispielsweise zwischen Grevesmühlen und Wismar, östlich von Grevesmühlen führte die Straße nördlich der heutigen Bundesstraße durch den Jameler Forst.

Die alten Verläufe der Handelsstraßen sind an den Verläufen der Straßen in den Städten gut zu erkennen. In Grevesmühlen ist die Große Seestraße ein Beispiel dafür, wo früher die eigentliche Anbindung verlief. Dort gibt noch einige wenige Gebäude, die den Händlern als Lagerhäuser dienten, zu erkennen an den großen Toren, die sich neben den Häusern befinden.

Chausseen gab es ab Mitte der 19. Jahrhunderts

Die Chaussee von Grevesmühlen nach Klütz, die Kastanien sind teilweise mehr als 120 Jahre alt. Quelle: Archiv

Besser wurden die Straßen erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als 1825 durch den Großherzog und die mecklenburgische Regierung ein Chausseebauprogramm aufgelegt wurde. In einem Großteil der Fälle wurden die alten Wege aus den vergangenen Jahrhunderten befestigt und mit Alleebäumen bepflanzt. Bisweilen allerdings wurden auch Straßen begradigt. Die Verbindung von Grevesmühlen nach Boltenhagen, damals wurde das Fischerdorf gerade beliebten zum Bade- und Erholungsort, ist so ein Fall, die Allee allerdings führt nur bis Sitz der Familie Bothmer – zum Schloss. Das Eisenbahnnetz wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundertes ausgebaut, bis dahin blieben die Chausseen die Hauptverkehrsader an Land.

Ein Problem damals war jedoch die Finanzierung der Chaussee, so stritten sich Wismar und Schwerin einige Zeit über die Frage, wer welchen Teil zu bezahlen habe. Am Ende kamen aus Wismar 10 000 Reichstaler als Zuschuss, aus Schwerin lediglich 500. Ursprünglich sollte die neue Chaussee über Bad Kleinen führen, Wismar plädierte damals für die Anbindung an den Schweriner See. Doch einige Gutsbesitzer stellten sich quer, so dass die Straße den heutigen Verlauf erhielt.

Meilensteine als Orientierung

Ein Meilenstein in Wohlenberg an der Chaussee von Wismar nach Klütz. Quelle: Archiv

1829 wurde übrigens die Chaussee Berlin-Hamburg fertiggestellt. Das Besondere an den neuen Straßen war, dass sie überwiegend nach einer einheitlichen Bauweise errichtet wurden. Die sah vor, dass eine Schicht von 25 bis 30 Zentimeter Schotter aufgeschüttet und verdichtet wurde. Die Steine mussten in etwa die gleiche Größe haben, so dass sie sich ineinander verkeilen konnten. In der Mitte war die Straße erhöht, so dass Regenwasser abfließen konnte. Zur besseren Orientierung wurden Meilensteine und Halbmeilensäulen aufgestellt. Die Chaussee von Lübeck über Grevesmühlen nach Wismar entstand von 1845 bis 1848, 1870 waren Wismar und Klütz miteinander verbunden. 1887 wurde die Chaussee von Satow nach Rostock übergeben.

Von Michael Prochnow