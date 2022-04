Auf dem Trockenen: So niedrig war der Pegel in Dassow lange nicht

Dassow

So einen Wasserstand gab es lange nicht. Normalerweise drückt der Sturm das Wasser über die Ostsee in den Dassower See und sorgt dafür, dass der Pegel steigt. Doch am Montag

Der starke Wind hatte das Wasser in Richtung Norden gedrückt, der Wasserpegel fiel um über einen Meter wie hier an der Mündung der Stepenitz in Dassow Quelle: Küstenoptik

hatte der Wind sich so gedreht, dass die Ostsee in Richtung Norden gedrückt wurde und der Wasserstand sank. Und zwar so extrem, dass die Fischerboote an der Stepenitzmündung am Dassower See auf dem Trockenen lagen. Sogar die Fahrrinne war deutlich zu erkennen.

Stunden später war das Schauspiel vorbei, der Wasserstand hatte sich wieder normalisiert. Ein aufmerksamer Leser hat uns diese beeindruckenden Fotos zugeschickt.

Von OZ