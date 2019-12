Auf den Spuren der Waldwichtel im Everstorfer Forst

Everstorf

Nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn es dunkel und still wird im Everstorfer Forst, kann man den Waldwichteln und Zwergen über die Schultern schauen und einen Einblick in ihr geheimes Leben gewinnen. Die Gelegenheit hatten Kinder mit ihren Eltern und Großeltern am Wochenende. Auf eine wundervolle und gleichsam wundersame Reise nahm Naturpädagogin Maika Hoffmann ihre Gäste mit auf den „Lichterpfad der Waldwichtel und Zwerge“.

Die Kinder sahen nicht nur, wie die Wichtel wohnen, sie hörten von Maika Hoffmann, die einen guten Draht zu den kleinen Waldbewohnern hat, auch Geschichten über ihre Arbeit. Der in Kerzen eingehüllte und liebevoll gestaltete Wald begeisterte Groß und Klein.

Von Jana Franke