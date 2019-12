Auf zur Schlitterpartie in Wismar

Wismar

Bewegung nach Weihnachten tut gut. So wundert es nicht, dass die Eisbahn an der Markthalle im Alten Hafen in Wismar gut besucht ist. Jung und Alt drehen hier ihre Runden auf der 400 Quadratmeter großen Fläche. Kinder, die zum ersten Mal auf Schlittschuhen stehen, nutzen die Lauflernhilfen. Die zwölfjährige Pia aus Wismar ist schon auf schnellen Kufen unterwegs. „Ich hab das Schlittschuh laufen von meiner Schwester Sophie gelernt“, erzählt das Mädchen und flitzt wieder los. Auch rückwärts laufen kann Pia prima. Sie ist mehrmals die Woche auf der Eisbahn. Auch sportliche Rentner, Firmen und Hobby-Eishockeyteams nutzen sie regelmäßig. Neu ist, dass die Betreiber Gutscheine verkaufen. Die Eisbahn hat am Silvestertag von 10 bis 14 Uhr geöffnet und noch bis zum 23. Februar, in den Ferien und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr, ansonsten ab 14 Uhr.

Lesen Sie auch:

Das hat die Menschen 2019 in und um Wismar bewegt

Mittelalterlicher Brunnen im Heilig-Geist-Kirchhof

Silvesterfeuerwerke auf Poel und in Neukloster

Von Haike Werfel