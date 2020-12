Grevesmühlen

Die Waldgebiete, die die Stadt Grevesmühlen umgeben, stecken voller Geschichten und Geschichte. Denn einige davon sind künstlich angelegt worden. Was heute wie ein natürliches Habitat wirkt, hat seinen Ursprung vor mehr als 100 Jahren. So wie der Pelzerhain am Vielbecker See, den man erreicht, wenn man sein Auto am Südufer des Sees abstellt und zwei Kilometer bis zum Nordwestufer spaziert. Der Weg in den Pelzerhain liegt zwar etwas versteckt, aber wer aufmerksam sucht, der findet den Wanderweg in das kleine Waldgebiet, das der ehemalige Grevesmühlener Kaufmann August Pelzer Anfang des 20. Jahrhunderts, konkret im Jahr 1907, der Stadt gespendet hatte. Eine Informationstafel am Eingang des Wäldchens erinnert an die Anfänge, inmitten des Waldes steht zudem ein Gedenkstein. August Pelzer war der erste Ehrenbürger der Stadt Grevesmühlen, noch heute erinnern Straßennamen und viele Gebäude an die Geschichte der Familie – und eben der Pelzerhain, der bei jedem Wetter einen Spaziergang lohnt.

Von Michael Prochnow