Aufstieg für den FC Schönberg? Sportchef Sven Wittfot über die Zukunft des Vereins

Sechs Neuzugänge hat der FC Schönberg 95 bereits für die neue Saison – alle aus dem Lübecker Raum. Im Interview spricht Sportchef Sven Wittfot über die Entscheidung des Landesfußballverbandes, die Saison nicht zu Ende zu spielen, den möglichen Aufstieg in die Verbandsliga und den schwierigen Trainingsstart nach der Coronapause.

Der Landesverband hat entschieden, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Wie bewerten Sie die Entscheidung?

Sven Wittfot: Wir tragen diesen Entscheidung zu 100 Prozent mit und haben uns in der Befragung durch den Landesfußballverband auch klar für dieses Szenario positioniert. Egal, welche sportliche Wertung unserer guten Saison (Platz eins in der Landesliga West) für uns dadurch entsteht.

So wie es aussieht, steigt der FC Schönberg 95 in die Verbandsliga auf, auch wenn Details zur Auf- und Abstiegsregelung erst auf der Versammlung des Landesfußballverbandes am 27. Mai entschieden werden. Wie sieht die Planung beim FC 95 für die neue Saison aus?

Wir sind natürlich gespannt, was von Seiten des Landesfußballverbandes am 27. Mai entschieden wird. Klar hätten wir uns gerne eine frühere Entscheidung gewünscht, um frühzeitig für die kommende Spielzeit zu planen. Nun warten wir den 27. Mai ab und werden unsere Planungen dann an die getroffene Entscheidung anpassen.

Was würde die Verbandsliga finanziell für den Verein bedeuten?

Wir gehen nicht zwingend von Mehrkosten aus. Unsere Planungen werden sich zur Saison 2019/20 nicht verändern.

Schönberg hat bereits sechs Neuzugänge. Wie ist der aktuelle Stand bei Neuverpflichtungen für die neue Saison?

Wir haben mit Dennis Wehrendt und Andy Gomig (beide vom FC Dornbreite Lübeck), Fukan Kalfa, Nils Kjaer und Christian Spolert (alle drei vom VfB Lübeck II) und Tim Brunner (vom Sereetzer SV) sechs Jungs überzeugen können, sich dem FC 95 anzuschließen. Christian Spolert (Torhüter), Dennis Wehrendt (Abwehrspieler), Andy Gomig (Verteidiger), Nils Kjaer (Mittelfeld), Furkan Kalfa (Angriff) sowie Tim Brunner (wird als Co-Trainer und Stand-by-Spieler fungieren) bringen alle Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Für uns sind die Planungen für die neue Saison damit abgeschlossen.

Wer verlässt den Verein?

Einige Spieler werden uns aus persönlichen bzw. beruflichen Gründen verlassen. Das sind Torwart Tom Kleinschnittger, den es wegen eines Studiums nach Kiel zieht. Dann Timo Poch, der sich künftig mehr um die Familie kümmern möchte. Tom Jurga sieht bei Eintracht Groß Grönau mehr Spielanteile für sich. Leider wird uns auch Chris Kowalski verlassen. Er möchte zukünftig als Co-Trainer bei den C-Junioren des VfB Lübeck Erfahrungen sammeln. Stephan Weckwert wird aufgrund seines neuen Wohnortes in der Nähe von Hamburg den Verein nach einem Jahr wieder verlassen. Und auch Nick Heymann hat uns mitgeteilt, dass er zukünftig eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein suchen möchte.

Laut Aussage des Landesfußballverbandes sollen die Viertel- und Halbfinals im Landespokal ausgespielt werden. Wie bewerten Sie die Entscheidung und wie sieht aus Ihrer Sicht eine faire Vorbereitung aus?

Auch in diesem Fall ist zunächst einmal abwarten angesagt, bis die Entscheidung offiziell ist. Aber ich sehe es aktuell als etwas schwierig an, den Pokalwettbewerb zumindest bis zum 30. Juni 2020 zu Ende zu spielen. Eine sportlich sinnvolle Vorbereitung bei den aktuellen Vorgaben für den Trainingsbetrieb ist aus meiner Sicht für alle noch verbliebenen Vereine ( Hansa Rostock klammere ich hier mal aus) schwer umzusetzen. Hier hätten wir uns gewünscht, in die Entscheidungsfindung, zusammen mit den anderen verbliebenen Vereinen, einbezogen zu werden, um in einer gemeinsamen Diskussion einen entsprechenden Lösungsansatz zu finden.

Seit gut anderthalb Wochen darf beim FC Schönberg 95 wieder trainiert werden, wenn Hygieneregeln eingehalten werden. Was bedeuten die Auflagen für den Verein?

Es ist zunächst einmal schön, dass unsere Mitglieder, und da haben wir in erster Linie die Kinder und Jugendlichen im Auge, wieder trainieren dürfen. Auch wenn das natürlich noch sehr eingeschränkt stattfindet. Aus Kapazitätsgründen ist es zurzeit nur möglich, dass jede Mannschaft einmal pro Woche trainieren kann. Aber es ist ein erster Schritt zurück in die Normalität. Die Durchsetzung der Auflagen, die wir als völlig sinnvoll erachten, ist natürlich für kleine Vereine schon eine Kraftanstrengung. Aber in Zusammenarbeit mit unseren Trainern, Sponsoren und den Eltern unserer Kids sind wir gut vorbereitet und haben versucht, jeden im Vorfeld für die Umsetzung der Maßnahmen zu sensibilisieren.

Sehen Sie Spieler in der zweiten Mannschaft ( Kreisliga), die den Sprung in die erste schaffen können?

Das werden wir weiter beobachten. Gleiches gilt natürlich für die A-Juniorenmannschaft, die in der kommenden Spielzeit von Ralf Schehr (ehemaliger HSV-Trainer) und Basti Burmeister (Ex-Kapitän der Landesligamannschaft) betreut wird. Gerade aus dem Jugendbereich wollen wir in Zukunft wieder mehr Spieler an die 1. Mannschaft heranführen.

Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Verein?

Bis zum Trainingsstart gab es kein Tagesgeschäft. Aber natürlich haben wir im Vorstand im Hintergrund weitergearbeitet und versucht, vieles vorzubereiten und auf den richtigen Weg zu bringen. Und klar ist auch, dass nicht nur die Wirtschaft von der Krise getroffen wurde, sondern natürlich auch kleine Sportvereine wie der FC 95. Hier haben und werden wir auch weiterhin versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Von Steffen Oldörp