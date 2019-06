Grevesmühlen

Volles Haus bei der Premiere der mittlerweile 15. Spielzeit des Piraten Open Air in Grevesmühlen. Intendant Peter Venzmer und Geschäftsführer Matthias Sievert eröffneten am Freitagabend die neue Spielzeit mit dem Stück „Unter falscher Flagge“. Mit dabei waren unter anderem die Tourismusminister der Turks and Caicos – das Theater hat eine enge Verbindung mit dem kleinen Inselstaat. Birgit ­Hesse ( SPD), die bereits als Landrätin, Ministerin und jetzt als Landtagspräsidentin den Startschuss gab, würdigte die Arbeit von Intendant Venzmer und wünschte dem Theater viel Erfolg. Geschäftsführer Sievert dankte der Stadt Grevesmühlen und sprach davon, dass das Theater einen wunderbaren Heimathafen gefunden habe.

Die Crew um Capt‘n Flint sorgte für Spannung und beste Unterhaltung. Agrarminister Till Backhaus ( SPD), seit Jahren Schirmherr der Veranstaltung, kam mit seiner Familie. Auch Sängerin Dagmar Frederic, eine gute Freundin des Theater-Geschäftsführers, sowie Kabarettistin Tatjana Meisner saßen ebenfalls im ­Publikum.

Wichtige Fakten zum Open Air

Gespielt wird dienstags bis sonntags bis zum 31. August. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, sonntags beginnt die Vorstellung um 16 Uhr. Die Tickets kosten ab 23 Euro, für Gruppen und Familien gibt es gesonderte Preise. Zweieinhalb Stunden dauert die Vorstellung, die von einer Pause unterbrochen wird. 1600 Sitzplätze gibt es inzwischen im Theater, die Bühne erstreckt sich über 9000 Quadratmeter.

Die besonderen Vorstellungen

Nach der Premiere ist die Dernière einer der Höhepunkte und gleichzeitig der Abschluss der Spielzeit. Am 31. August gibt es wieder die beliebte Comedy-Vorstellung. Das Benefizkonzert „Teddy & Friends“ wird stattfinden, auch wenn Squeezebox Teddy in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht ­jeden Abend auftreten wird. Das Konzert findet am 11. August statt, der beliebte Fan-Tag mit den ­Darstellern ist für den 29. August angesetzt.

Wer gehört zu den Darstellern?

Die Zeiten, in denen Promis eingekauft wurden, um Zuschauer anzulocken, aber nicht in jedem Fall für mehr Qualität auf der Bühne ­sorgten, sind vorbei. Inzwischen gibt es ein festes Ensemble mit Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen an der Spitze. Zum Team gehören unter anderem Dustin Semmelrogge, die Grevesmühlenerin Monic Thiele, Matthias Schlüter, Michael Heuel, Marc Zabinski und Gero Bergmann.

Worum geht es in diesem Jahr?

Die Cayman Inseln werden von den Engländern besetzt und zur Kolonie des Königreichs erklärt. Die Banken werden geschlossen, der Banker „Nim van den anderen“ entgeht nur knapp dem Tod. Flints Reichtümer wechseln wieder einmal den Besitzer – und keiner der Piraten kann etwas dagegen tun. Die Königshäuser triumphieren auf ganzer Linie. Aber da sind noch die Turks and Caicos Inseln und ihr Geheimnis im weißen Sandstrand der Grace Bay. Flint läuft mit der fast neuen „Walruß“ die Hawk-Nest Bay auf Grand Turk an und präsentiert seiner Crew einen verwegenen Plan, so abwegig wie genial – eben „Unter falscher Flagge“. Das Stück ist wieder die bewährte Mischung aus Action (118 Spezialeffekte gibt es), Comedy ( Marc Zabinski mit Badeente und Kopftuch auf der Bühne), Musik ( Hannah Jobson singt live) und ­Romantik.

Öffnungszeit des Theaters

Der Marktplatz, der neu gestaltet und erweitert wurde und auf dem sich das Restaurant befindet, ist täglich (außer montags) ab 17 Uhr geöffnet, sonntags ab 13 Uhr. Der Bereich ist ohne Eintrittskarte zugänglich. Einlass zu den Vorstellungen ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführung. Die zwei großen Parkplätze am Theater sind kostenfrei.

Michael Prochnow