Aus Upahl in die Welt: Wie aus der Hansano-Molkerei Arla wurde

Rüting: Die Frage, warum die Agrarprodukt Rüting eG bei Arla mitmacht, ist einfach zu beantworten, sagt Betriebsleiter Jens Oldenburg: „Weil wir, was man an unserem Zusatz ‚eG‘ erkennt, selbst eine Genossenschaft sind und uns daher der Genossenschaftsgedanke etwas bedeutet.“ Eine Genossenschaft sei für ihn und seine Kollegen, so Oldenburg, eine Unternehmensform, in der es immer noch um soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung geht. „Alle Kollegen sind an der Arbeit und am Erfolg beteiligt.“

1994, als sich die Lübecker Meiereigenossenschaft Hansano in Upahl ansiedelte, wurde die Agrarprodukt Rüting eG dort sofort Genossenschaftsmitglied. 2011 fusionierte Hansano mit dem schwedisch-dänischen Molkereikonzern Arla Foods. Seit 2013 sitzt Jens Oldenburg in der Vertreterversammlung, dem obersten, beschlussfassenden Gremium von Arla. Den Vorteil sieht der Landwirt auch hier im Agieren verschiedener Akteure gemeinsam. „Als einzelner Milchbauer auf die Gegebenheiten des Weltmarktes zu reagieren, ist fast unmöglich“, meint Oldenburg. Dass es dennoch – auch als Mitglied eines Genossenschaftsverbunds, wie Arla – für einen Milchbauern immer wieder schwierig sei, sei dennoch Fakt. Das liege aber vor allem daran, so Oldenburg, dass die Preise für Grundnahrungsmittel, so eben auch Milch, generell schon seit Jahren nicht angemessen sind.

Dass die Corona-Krise diesbezüglich vielleicht etwas geraderückt, ist eine Hoffnung der Rütinger Agrarprodukt, die nicht nur Milch erzeugt, sondern auch Bullen mästet, Nachwuchs, sogenannte Färsen, züchtet und Ackerbau betreibt. „Wenn diese Krise die Erkenntnis mit sich bringt, dass man wieder mehr auf regional erzeugte Produkte setzt, sie wertschätzt und auch angemessen dafür bezahlt“, hofft Jens Oldenburg, „dann hat das Ganze wenigstens noch irgendetwas Gutes.“ Generell spürt der Milchbauer derzeit keine finanziellen Auswirkungen der Krise auf seinen Betrieb. „Weil eben ein Verbund aus Milchbauern aus sieben Ländern, wie bei Arla, flexibler reagieren kann. Allerdings sind die weiteren Auswirkungen für unsere Genossenschaft und die Molkerei aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht abzuschätzen und mit einigen Unsicherheiten verbunden.“