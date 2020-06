Boltenhagen

Wenn es ein Beispiel für Boltenhagen gibt, wie widersprüchlich gesetzliche Regelungen und der Wille, alte Bausubstanz zu sanieren, sind, dann ist es die Villa „ Minerva“ inmitten des Ostseebades. Das Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude an der Mittelpromenade präsentiert sich heute als beeindruckendes Ferienhaus, das den Charme des

Die Baustelle der Villa Minerva verbarg sich hinter einer Plane Quelle: Archiv

alten Ostseebades wiederspiegelt. Dabei ist es praktisch ein Neubau. Der Inhaber der Modemarke Camp David, Jürgen Finkbeiner, hat das Gebäude sanieren lassen, das er 2012 erworben hatte. Doch eine Sanierung erwies sich als unmöglich. Schließlich wurde die Villa, verborgen hinter einerriesigen Plane, abgerissen und neu errichtet. Doch das verstieß gegen das Gesetz. Es folgten ein Baustopp, zähe Verhandlungen und am Ende ein für den Bauherrn nicht ganz billiger Kompromiss, mit dem alle Seite leben können. Heute wissen nur Eingeweihte, das sich hinter der faszinierenden Fassade, die sich in fast allen Details an die alte Villa anlehnt, ein Haus verbirgt, das erst zwei Jahre alt ist. Das Dilemma zwischen Denkmalschutz und wirtschaftlichen Interessen, in kaum einer Branche ist es so schwerwiegend wie in der Immobiliebranche der Tourismusgebiete. Und Boltenhagen macht da keine Ausnahme, wie ein Blick in die Archive zeigt.

Haus Ruhwinkel ist abgerissen worden

Die Häuslerei Ruhwinkel in der Strandpromenade 58 in Boltenhagen wurde abgerissen. Hier entsteht jetzt ein Strandhaus mit sechs Ferienwohnungen. Quelle: Dirk Hoffmann

Das Haus Ruhwinkel an der Strandpromenade in Richtung Tarnewitz ist mittlerweile kompllett verschwunden. An dieser Stelle baut ein Grevesmühlener Mediziner, bereits mehrere Immobilien in Boltenhagen erworben und umgebaut hat, sechs Ferienwohnungen. Das ehemals blau gestrichene Haus gehörte allerdings nach Aussage der Nachbarn nicht zu den erhaltenswerten Villen in dieser Reihe. 1912 wurde es errichtet, schließlich verkauften es die Erben, nachdem der letzte Eigentümer verstorben war.

Die Geschichte des Hauses „Oranien“ als Kinderheim und Kurverwaltung

Die alte Gemeinde- und Kurverwaltung in der Ostseeallee kurz vor dem Abriss . Die alte Kurverwaltung wird das "Haus Oranien" (rechts) genannt. Quelle: GVM

Aus dem Ortsbild verschwunden in Boltenhagen ist das Haus Oranien, das direkt an der Ostseeallee lag. Nach der Wende diente das ehemalige Kinderheim als Sitz der Kurverwaltung, bis der Neubau im Ortszentrum im Jahr 2000 bezogen wurde. Die frühere Gemeindeverwaltung war 2011 aus dem benachbarten Gebäude ausgezogen. 2013 gab es dann die erste Meldung, dass es Kaufinteressenten für das Grundstück gebe. 877 000 Euro war damals das Mindestgebot. Es fand sich auch ein potenzieller Käufer, der dann aber nach ersten Verhandlungen über einen Bebauungsplan wieder Abstand vom Projekt nahm. Im Jahr 2018 kaufte Investor Dr. Horst Brandt von der Baltic Quartier GmbH & Co. KG aus Schwerin das Grundstück. Er plant dort fünf Neubauten mit 35 Eigentumswohnungen, einer Tiefgarage und Gewerbeflächen.

Villa Südwest, oder: Wie kommt ein Loch in die Mauer?

Villa Südwest an der Boltenhagener Strandpromenade wird abgerissen Quelle: GVM

Große Diskussionen hatte es um den Abriss der Villa Südwest an der Strandpromenade gegeben. Über Jahre hatte da denkmalgeschützte Gebäude leergestanden, die Verhandlungen zwischen Investor und Denkmalbehörde zogen sich in die Länge. Bis eines Tages ein Loch in der Grundmauer die Sachlage veränderte. Denn der Schaden war so groß, dass die Standfestigkeit der Villa nicht mehr gegeben gewesen sei, hieß es. Darüber, wer dieses Loch in die Mauer gerissen und wer am Ende den Vorteil daraus gezogen habe, gibt es bis heute zahlreiche Spekulationen im Ort. Am Ende verschwand die Villa Südwest aus dem Ortsbild, stattdessen errichtete dort Makler Joachim Mack zwei Ferienhäuser. Die beschäftigten am Ende nicht nur die Justiz, weil sich der Investor was die Ausmaße seiner Gebäude betraf, benachteiligt fühlte, sondern nach der Fertigstellung erneut die Gemüter im Ort. Bei Nacht und Nebel wurden die Bäume auf der Düne abgeholzt, die den Blick aus den Ferienwohnungen auf die Ostsee bis zu diesem Zeitpunkt verhinderten.

Villa Rehse – Abriss bei Nacht und Nebel

Villa Rehse nach dem Abriss Quelle: Archiv

Im Sommer 2004 erinnerte eines Morgens nur noch ein Schuttberg daran, dass in Alt Boltenhagen die 1872 errichtete Villa Rehse dort gestanden hatte. Der Investor, Immobilienmakler Thomas Neuffer, entgegnete auf die heftige Kritik, dass die Denkmalbehörde des Landkreises das Haus als nicht erhaltenswert eingestuft hatte. Was er als Abrissgenehmigung interpretierte war jedoch lediglich eine Empfehlung der Behörde. Es folgte ein Rechtsstreit, erst nach etlichen Jahren einigten sich Grundstückseigentümer und Gemeinde auf eine Bebauung der Fläche, dort entsteht derzeit das Hotel „Baltischer Hof“.

Seehotel statt FDGB-Heim

Eines der erste Bauprojekte in Boltenhagen war unmittelbar nach der Wende die Errichtung des Seehotels gegenüber der Kirche auf der Paulshöhe. Dort stand das sogenannte Reuterheim, das als FDGB-Heim den Urlauber aus der DDR als Unterkunft diente. 1993 wurde es abgerissen, 1995 das Seehotel eröffnet.

Seehotel Großherzog von Mecklenburg in Boltenhagen Quelle: Behnk Malte

