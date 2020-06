Aus dem Nest gefallen: Boltenhagens Feuerwehrleute retten Eulenküken

Boltenhagen

Aufregung am Sonntag im Tarnewitzer Hof in Boltenhagen, auf dem Gelände des Restaurants mit Hotelbetrieb war ein Eulenküken aus dem Nest gefallen. Chefin Nicole Kühnemann fragte in den sozialen Netzwerken nach Rat, damit der Vogel wieder unbeschadet zurück ins Nest kommt. Die Fotos mit dem flauschigen Nachwuchs fanden regen Zuspruch, auch an Tipps mangelte es nicht.

Am Ende wurde gegen 17 Uhr die Feuerwehr von Boltenhagen für die „Familienzusammenführung“ alarmiert. Mit Hilfe einer Steckleiter wurde die kleine Eule wieder zurück in das Nest gebracht, das sich in einer großen Kastanie auf dem Anwesen befindet. In der Hoffnung, dass die kleine Eule von ihrem Ausflug gelernt hat und künftig wartet, bis sie fliegen kann. Das, so Fachleute, wird in etwa zwei Wochen der Fall sein.

Die Rettungsaktion sorgte für großes Interesse in Tarnewitz Quelle: FFW Boltenhagen

Von Michael Prochnow