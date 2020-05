Aus gutem Grund: Evelyn Günther kam nach 18 Jahren zurück nach Grundshagen

Klein Pravtshagen

Als der Sohn von Evelyn Günther (56) 2001 eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker rund um Klütz suchte, gab es in der Region wenige Ausbildungsstellen. So entschloss sie sich, zugunsten des Sohnes nach Schleswig-Holstein zu ziehen. „Ich habe 18 Jahre lang in Bad Segeberg gelebt und gearbeitet. Im vergangenen Jahr bin ich dann zurückgekommen und freue mich sehr darüber“, sagt sie.

Der Sohn hat inzwischen nicht nur seine Ausbildung abgeschlossen und den Gesellenbrief in der Tasche. „Er ist auch schon Meister“, sagt Evelyn Günther mit Stolz. Der Nachwuchs ist also bestens versorgt und so konnte sich die 56-Jährige auf sich besinnen. Sie wollte zurück zu ihrer Mutter nach Grundshagen, einen Ortsteil der Stadt Klütz.

Anzeige

Start als Zimmermädchen im Hotel

Arbeit hat sie nach der Rückkehr im Restaurant Baumhaus in Klein Pravtshagen gefunden, wo sie kellnert und das Restaurant leitet. Erfahrungen in dem Beruf hat sie in Schleswig-Holstein gesammelt. „Ich bin zwar gelernte Restaurantfachfrau, habe aber bis 2001 selbstständig als Versicherungsmaklerin gearbeitet“, berichtet sie. In einem großen Hotel in Bad Segeberg bewarb sie sich dann als Zimmermädchen.

Weitere OZ+ Artikel

Sehnsucht nach der Mutter

„Mit meiner Arbeit waren sie dort offenbar zufrieden. Nach einem Vierteljahr wurde ich zur kommissarischen Hausdame und war damit verantwortlich für 147 Zimmer“, berichtet Evelyn Günther. Trotz des beruflichen Erfolgs hatte sie immer vor, wieder nach Nordwestmecklenburg zurückzukehren. „Ich möchte von meiner Mutter noch etwas haben, solange es ihr noch gut geht“, sagt sie. So ist sie 2019 wieder nach Grundshagen bei Klütz gezogen.

Das Baumhaus in Klein Pravtshagen ist komplett aus Baumstämmen gebaut. Marc Massa betreibt es seit 2018. Quelle: Michael Prochnow

Neue Arbeit durch Geburtstagsfeier

„Meine Mutter hat dann im Baumhaus ihren Geburtstag gefeiert. Da habe ich gefragt, ob ich hier arbeiten kann“, sagt sie. Vor allem die familiäre Art zwischen den Chefs und den Mitarbeitern im neunköpfigen Team gefällt ihr gut. Vor allem ist Evelyn Günther aber froh, wieder in ihrer alten Heimat zu leben.

„Ich konnte mich an das Stadtleben nicht gewöhnen“, sagt sie. „Die Helligkeit in der Nacht, der Lärmpegel und die Luft – das hat mir nicht so gefallen.“ In Grundshagen genießt sie jetzt die Nähe zur Küste und das ländliche Flair. „Vielleicht kommt es auch mit dem Alter, dass man sich auf seine Wurzeln besinnt“, sagt sie.

Schlagernacht am Kalkberg fehlt

Großveranstaltungen, die am Kalkberg in Bad Segeberg stattfinden, hätten Evelyn Günther aber doch gefallen. „So etwas wie die große Schlagernacht oder die Karl-May-Festspiele vermisse ich schon etwas.“ Ansonsten denkt sie kaum wehmütig an die 18 Jahre in Schleswig-Holstein zurück, höchstens wenn sie sich an die Kollegen im Hotel erinnert.

Marc Massa betreibt das Baumhaus in Klein Pravtshagen. Quelle: Malte Behnk

Das Baumhaus in Klein Pravtshagen kannte Evelyn Günther vor ihrem Wegzug nur vom Sehen. „Ich habe gesehen, wie es aus Holzstämmen aufgebaut wurde“, sagt sie. Richtig kennengelernt hat sie das Restaurant aber erst mit dem neuen Besitzer. Marc Massa und seine Lebensgefährtin hatten es 2018 übernommen.

Zweiter Neustart nach Corona-Pause

Jetzt hat das Baumhaus seit wenigen Tagen nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet und Evelyn Günther trägt wie alle Mitarbeiter eine Maske und Handschuhe. Sie hat nach ihrer Einstellung sozusagen den zweiten Neustart erlebt. Die Tische wurden weiter auseinandergerückt und es wird auf den Abstand zu den Gästen geachtet. Sonst soll sich aber möglichst wenig ändern.

Allerdings sucht Marc Massa noch Personal. „Ab sofort benötige ich einen Koch oder eine Köchin und Servicepersonal, die fest angestellt werden sollen“, kündigt er an. Melden können sich Interessenten im Restaurant in Klein Pravtshagen.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk