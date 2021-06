Wismar

Zensuren? Nein, die spielen für Henrik Puck vom gleichnamigen Fliesenleger-Unternehmen aus Wismar längst nicht mehr die Hauptrolle. Der Wille zum Handwerk sei ausschlaggebend. Doch der ist nicht da, wie es scheint. Null Bewerbungen sind bei ihm eingegangen.

Werbung habe er in verschiedenen Schulen im Umkreis gemacht. Nichts. „Das Interesse für die Arbeit auf dem Bau fehlt“, glaubt er. Und viele vom Gymnasium würden lieber studieren gehen. Sein Neffe Mathis Piehl ist das beste Beispiel. Der 16-Jährige vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium absolviert gerade ein Schulpraktikum bei seinem Onkel. Nach dem Abi eine Ausbildung im Handwerk? „Das wäre eine Option, aber nicht die primäre“, gibt der Zehntklässler zu. Ingenieurwesen möchte er studieren. „Dafür gehe ich ja zum Gymnasium. Ein Großteil meiner Klasse möchte zum Studium“, erklärt er.

Zugewanderte zeigen Interesse

Eine Möglichkeit, die Robel Zerabruk aus Eritrea nicht vergönnt war. Gänsehaut-Feeling kommt auf, wenn er seine Geschichte erzählt. Vor fünf Jahren ist der 21-Jährige aus seinem Heimatdorf abgehauen – zunächst nach Äthiopien und über den Sudan nach Libyen. „Mein Vater hat mir und meinem Bruder das geraten“, erzählt Robel, für den es in seiner Heimat nach der Schule nur eine Möglichkeit gegeben hätte, wie er sagt: die Armee. „Das wollte ich nicht!“

Was aus seinen Eltern geworden ist, weiß er nicht. „Als mein Bruder und ich aus unserem Dorf geflohen sind, haben wir Schüsse gehört. Wir wissen nicht, ob unsere Eltern noch leben“, sagt er. Seine Oma hat schließlich die Flucht nach Deutschland finanziert. Sein Bruder ist in Bayern geblieben, Robel in Wismar. Nach zweijähriger Berufsvorbereitung mit Schulabschluss beschloss er, sich einen Beruf im Handwerk zu suchen. Begonnen hatte alles mit einem Praktikum. Nun ist er bei Henrik Puck im zweiten Lehrjahr. Der Chef hat absolut keine Bedenken, dass Robel seine Ausbildung meistert. „Er schlägt sich tapfer. Nur schulisch haben wir durch die Sprachbarriere Nachholebedarf“, gibt er zu.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Willig, im Handwerk zu arbeiten, ist auch ein junger Mann aus dem Iran. Auch ihm würde Henrik Puck die Chance auf einen Ausbildungsplatz geben. Unterschrieben ist aber noch nichts. Die gesamte Entwicklung findet der Unternehmer traurig. Er kann sich an Zeiten erinnern, in denen das Ausbildungszentrum „ABC Bau“ 120 Lehrlinge zählte. „Es gab Standorte in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg“, weiß er. Mittlerweile existiert nur noch Rostock und die Zahl der Auszubildenden belaufe sich auf 19. „Berufsschulklassen aus verschiedenen Gewerken müssen zusammengelegt werden, damit überhaupt eine Klasse voll wird“, berichtet er.

Mentoring-Programm soll helfen

Das Problem ist auch der Handwerkskammer Schwerin bekannt. Das Team der Nachwuchsgewinnung, Leiter Philipp Kühn und seine Kollegin Dajana Welke, hat für die Suche nach neuen Azubis ein Mentoring-Programm entwickelt. Das Problem, dass Handwerksbetriebe ihre freien Ausbildungsplätze nicht besetzen können, gibt es schon länger. Aber die Corona-Pandemie hat es aufgrund fehlender Berufsorientierungsmessen und Praktika noch einmal verschärft. Mit sinkender Inzidenz ist zumindest ein Praktikum möglich, „sofern sie unter 30 liegt“, erklärt Philipp Kühn. Die Berufsmessen werden zum Teil online durchgeführt. Das hat natürlich einen anderen Effekt, als wenn Schüler persönlich vor Ort wären.

Philipp Kühn und Dajana Welke vom Team Nachwuchsgewinnung der Handwerkskammer gehen mit dem Ausbildungs-Mobil auf Tour. Quelle: Petra Gansen/Handwerkskammer

Um für das Handwerk zu werben – derzeit gibt es noch 300 freie Lehrstellen –, sind Philipp Kühn und Dajana Welke mit dem Ausbildungsmobil der Handwerkskammer im Land unterwegs. Ein Halt war auch Wismar. „In diesem Jahr beteiligen wir erstmals Firmen“, freut sich Philipp Kühn. In Wismar hatte er mit Fliesen Puck und den beiden Elektro-Firmen Schubert aus Wismar sowie Hischer aus Bad Kleinen Partner im Boot. Mehrere gute Gespräche mit Eltern, Großeltern und auch Schülern hatte es in Wismar gegeben, meint er.

Firmen schaffen Anreize

Studium oder Ausbildung – Philipp Kühn spricht aus eigener Erfahrung. „Ich habe zunächst eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und bin dann zum Studium gegangen.“ Mit der Entscheidung sei er bis heute glücklich. „Es war für mich persönlich der beste Schritt. Ich bin reifer und mit einer anderen Persönlichkeit ins Studium gegangen.“

Die Firmen würden schon viel für die Nachwuchsgewinnung machen, glaubt er. Sie bekleben ihre Autos mit Aufschriften wie ,Lehrling gesucht’ und schaffen Anreize mit Diensthandys und zusätzlichen freien Tagen“, zählt er auf. Aber das Interesse fehle schlichtweg. Mathis Piehl würde sich mehr Berufspraxis in der Schule wünschen, die in den Unterricht mit eingebunden wird. Nicht alle Einrichtungen stehen dem positiv gegenüber, weiß Philipp Kühn. „Ich habe auch schon von Schulleitern von Gymnasien gehört, dass die meisten das Abi ablegen, um zum Studium zu gehen. Sie werden also schon dazu erzogen“, bedauert er. Dabei sei das Handwerk ein sicherer Hafen, glaubt er. Und nach der Ausbildung steht der Weg fürs Studium oder Weiterbildungen über den jeweiligen Betrieb noch offen.

Für Bewerbungen sei es noch nicht zu spät. Die Handwerkskammer hat auch eine Ausbildungs-Hotline geschaltet: 01 60/4 14 20 47.

Von Jana Franke